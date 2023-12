Die Macht der Namen: Angriffe auf DNS-Server

Insbesondere die Steuerungsebene des Internets, bestehend aus dem Routingprotokoll Border Gateway Protocol (BGP) und dem Domain Name System (DNS), ermöglicht den „inter-“ Teil des Internets. BGP stellt sicher, dass Pakete von Clients zu Servern und umgekehrt gelangen können, während DNS sicherstellt, dass Anwendungen, Dienste und die Personen, die sie nutzen, wissen, wo sie sich befinden, und eine Zuordnung zwischen esoterisch anmutenden IP-Adressen wie 172.19.254.21 oder 2001:DB8:1234:0:A1EA:A004:4001:53C8 und benutzerfreundlichen Namen wie www.example.com ermöglicht. Dieser Prozess wird durch das Zusammenspiel der beiden großen Kategorien von DNS-Servern erreicht: Autoritative DNS-Server und rekursive DNS-Server.

Autoritative DNS-Server verwalten die tatsächliche Zuordnung zwischen IP-Adressen und menschenfreundlichen Namen für Internet-Server, Anwendungen, Dienste und andere Online-Ressourcen, die mit organisatorischen DNS- Domänen wie Beispiel.com , Beispiel.net und so weiter verbunden sind. Ohne sie ist es für normale Benutzer nahezu unmöglich, die Online-Präsenz und die Ressourcen einer bestimmten Organisation zu finden und darauf zuzugreifen. Sie sind entweder im Besitz von Organisationen und werden direkt von ihnen betrieben, um den Zugang zu ihren Online-Eigenschaften zu ermöglichen, oder sie werden in ihrem Namen von Autorisierenden DNS-Hosts betrieben.

Rekursive DNS-Server stellen im Namen von Benutzer-Workstations, Mobiltelefonen, Spielkonsolen und anderen Gerätetypen Anfragen an autoritative DNS-Server, um die IP-Adressen der Internet-Server, -Anwendungen und -Dienste zu ermitteln, auf die sie zugreifen möchten. Diese rekursiven DNS-Server werden in der Regel von Internet-Diensteanbietern mit Breitbandzugang und von Unternehmen unterhalten und betrieben, um ihren Endkunden DNS-Namensauflösungsdienste anzubieten, obwohl die Nutzung einiger bekannter öffentlicher Rekursiver DNS-Dienste wie Google DNS, Quad9, Open DNS etc. allen Internetnutzern kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

DDoS-Angriffe auf DNS-Server

Da DNS-Name-Resolution-Dienste sowohl für die Aufrechterhaltung einer Internetpräsenz als auch für den Zugriff auf Online-Ressourcen erforderlich sind, sind sowohl Autorisierende als auch Rekursive DNS-Server häufig das Ziel störender DDoS-Angriffe; und wie bei so vielen Arten von Online-Diensten können auch unverteidigte DNS-Server missbraucht werden, um DDoS-Angriffe (Distributed Denial-of-Service) gegen jede Organisation im Internet zu starten, auch gegen die ihrer Eigentümer und Betreiber.

Angreifer, die den Zugang zu Anwendungen, Diensten oder Inhalten im Internet stören wollen, starten häufig DDoS-Angriffe gegen die Plattformen und die Infrastruktur, die direkt an der Bereitstellung im Internet beteiligt sind. Entsprechend konzentrieren sich Unternehmen, die sich gegen DDoS-Angriffe verteidigen, in der Regel auf den Schutz dieser offensichtlichen Elemente der Dienstbereitstellungskette. Geschickte Angreifer wissen jedoch, dass es genauso effektiv sein kann, legitime Benutzer daran zu hindern, die DNS-Namen der Objekte aufzulösen, auf die sie zugreifen möchten, zumal die Verteidiger häufig versäumen, die Autorisierenden DNS-Server für ihre Domänen in ihre DDoS-Abwehrpläne einzubeziehen.

Ähnlich wie bei Autorisierenden DNS-Servern, die bei Reflection/Amplification-Angriffen missbraucht werden, werden auch Rekursive Server, die bei diesen Angriffen oder bei DNS-Water-Torture-Angriffen eingesetzt werden, durch den Angriffsverkehr beeinträchtigt, was häufig zu weitreichenden kollateralen Internetausfällen bei Internet-Diensteanbietern, Unternehmen und einzelnen Nutzern führt, die zwar nicht die beabsichtigten Ziele des Angriffs sind, aber dennoch in den Bereich der kollateralen Schäden fallen.

„Neben der Einhaltung solider architektonischer, skalierender und betrieblicher Best Practices müssen sowohl autoritative als auch rekursive Server gegen DDoS-Angriffe geschützt werden.“ Karl Heuser, Netscout

Missbräuchliche rekursive DNS-Server werden auch ständig bei DNS-Query-Flood-Angriffen gegen diese autoritativen DNS-Server eingesetzt, wobei DNS-Water-Torture-Angriffe in diesem Zusammenhang der beliebteste DDoS-Vektor sind. Bei diesen Angriffen werden hohe Raten von pseudozufällig generierten oder wörterbuchgesteuerten Abfragen nach nichtexistierenden Einträgen an die autoritativen DNS-Server der Zielorganisation gesendet. Diese Form des Angriffs ist besonders effektiv, da sie sowohl die in die autoritative DNS-Infrastruktur integrierten DNS-Caching-Mechanismen untergräbt als auch die angegriffenen autoritativen DNS-Server dazu zwingt, große Mengen negativer DNS-Antworten, so genannter NXDOMAIN-Antworten, zu erzeugen.