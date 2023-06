Best Practices in der Zugriffskontrolle in Unternehmen

Schlagzeilen über den Verlust sensibler Informationen sind allgegenwärtig und sorgen regelmäßig für Aufsehen. Man denke nur an den Fall im März 2023, als der Twitter-Quellcode im Internet einsehbar war, oder die Enthüllung geheimer Pentagon-Papiere zum Ukrainekrieg im April 2023. Doch auch abseits der großen Tech-Riesen und militärischen Supermächte ist es von entscheidender Bedeutung, den unternehmensinternen Zugriff auf Daten nicht auf reiner Vertrauensbasis zuzulassen.

Als wesentliche Säule im Sicherheitskonzept jedes Unternehmens hilft die Zugriffskontrolle, die Integrität und Vertraulichkeit von Unternehmensdaten zu gewährleisten. Eine fehlerhafte oder unzureichende Zugriffskontrolle kann zu schwerwiegenden Datenlecks, Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und potenziell sogar rechtlichen Konsequenzen führen. Daher ist es entscheidend, bewährte Best Practices der Zugriffskontrolle zu implementieren und das Risiko solcher Vorfälle zu minimieren. In diesem Artikel stellen wir einige dieser bewährten Methoden vor.

Least-Privilege-Strategie

Die Least-Privilege-Strategie ist ein wesentlicher Grundsatz in der Zugriffskontrolle, oftmals auch als Prinzip der minimalen Rechtevergabe oder POLP (Principle of least Privilege) bezeichnet. Indem Sie diese Strategie konsequent anwenden, können Sie das Risiko von Datenlecks oder anderen Sicherheitsverletzungen erheblich reduzieren.