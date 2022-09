Best Practices: Auf dem Weg zum datenkompetenten Unternehmen

Regelmäßige Schulungen. Ein Großteil gab an, dass regelmäßige Schulungen entweder in Präsenzform oder virtuell mit externen Experten (39 Prozent), internen Experten (36 Prozent), Technologieanbietern (36 Prozent) oder einer Kombination aus diesen drei Arten ein Baustein ihres Konzeptes seien. Diese Schulungen können die Datenkompetenz (zum Beispiel kritisches Denken, Zahlenverständnis, Interpretation von Ergebnissen, Kommunikation mit Daten) deutlich erhöhen und Mitarbeiter mit neuen Tools vertraut machen. Im Idealfall können die Schulungen je nach Ausmaß der benötigten Kenntnisse einer Abteilung angepasst werden.

Gelegentliche Schulungen. Einige Unternehmen setzen zudem auf informelle Schulungen, beispielsweise in der Mittagszeit oder während der Arbeitszeit (40 Prozent). Sie werden in der Regel von Experten im Unternehmen angeboten, die häufig zu einem Kompetenzzentrum oder einem Analytics-Enablement-Team gehören. Dieses offene Angebot erweist sich als besonders hilfreich, da nicht jeder das gleiche Maß an Schulung benötigt oder auf die gleiche Weise lernt.