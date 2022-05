App-Sicherheit: Warum Betriebssystem-Updates nicht genügen

Betriebssysteme, Software und Apps brauchen Aktualisierungen, um Fehler zu beheben und neue Funktionen einzubauen. Doch auch Viren und Schadprogramme sind auf dem Vormarsch und finden immer wieder neue Wege, Apps zu befallen und die Nutzer von Smartphones oder Tablets in irgendeiner Weise zu schädigen – sei es durch Datenklau und -manipulation oder Erpressung. Die Vorteile von Apps im Unternehmensumfeld sind deren unzählige Möglichkeiten. Allerdings sollten IT-Verantwortliche einen kritischen Blick auf die Risiken der App-Nutzung für ihr Unternehmen werfen und sich darüber bewusst sein, dass die Sicherheit der Apps oberste Priorität genießen sollte.

Mit der steigenden mobilen Vernetzung und der zunehmenden Komplexität des Arbeitsumfelds kommen die Probleme für Unternehmen, ihre Umgebung effektiv abzusichern. Dem Global Mobile Threat Report 2022 von Zimperium zufolge, konnten im vergangenen Jahr Handy-Malware auf jedem vierten Mobilgerät nachgewiesen werden. Den Experten zufolge dominiert mobile Malware die Bedrohungslandschaft und stellt die effizienteste Methode dar, um mobile Endgeräte anzugreifen, zu kompromittieren und sensible Daten zu stehlen.

Eine weitere perfide Methode der Hacker ist das App-Cloning, bei welcher der Code einer bereits veröffentliche App manipuliert wird, um die Fake-App danach in einem App-Store anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Dieser Masche fielen schon diverse Serviceanbieter zum Opfer, darunter auch Messaging-Portale. Die Auswirkungen für die Nutzer und Betreiber könnten drastischer nicht sein: Identitätsverlust, Datenmissbrauch, Umsatzeinbußen und Reputationsverlust.

Der Schutz von mobilen Geräten im Unternehmensumfeld ist daher von zentraler Bedeutung für die Sicherheit der gesamten Organisation. Hierbei spielen Updates eine wichtige Rolle. Diese Aktualisierungen stehen sowohl für das Betriebssystem als auch für die Apps zur Verfügung. Allerdings finden diese Updates nicht den Weg auf die mobilen Endgeräte aller Nutzer.

Das Betriebssystem ist nur ein Teil des Ganzen

Betriebssystem und App greifen ineinander, um den höchsten Sicherheitsstandard zu erfüllen. So funktionieren aktuellste Sicherheitstechniken nur mit aktuellen Betriebssystemen. Betreiber einer App können daher deren Sicherheit auf einem veralteten Betriebssystem nicht garantieren. Bisweilen ist dies auch der Grund, warum ältere Smartphone-Modelle so preisgünstig angeboten werden: Möglicherweise ist die Hardware an sich noch tadellos, jedoch kann das Betriebssystem nicht mehr so viele Updates erhalten – und darunter leidet die Sicherheit. Im Unternehmensumfeld kann dies also keine Option sein.

Während Versions-Updates neue Funktionen oder auch grundlegende Änderungen zu Design, Nutzerkomfort, Sicherheit und anderem mitbringen, beheben Sicherheits-Updates bestehende Probleme im Betriebssystem und beseitigen Sicherheitslücken, sodass sich die Angriffsfläche verkleinert.

Allerdings ist das Betriebssystem nur die halbe Miete: So bieten die Hersteller begrenzten Support für das Betriebssystem – insbesondere, wenn es sich günstigere Modelle handelt, welche daher in kurzer Zeit mehr Schwachstellen und technische Probleme mit sich bringen als Highend-Geräte. Außerdem sind Betriebssystem-Updates sehr umfangreich und viele Nutzer sind nachlässig, so dass diese Updates nicht sofort oder erst gar nicht heruntergeladen werden.

Darüber hinaus gibt es auch ein Akzeptanzproblem, denn im Gegensatz zu den App-Updates sind Aktualisierungen des Betriebssystems für den Nutzer kaum spürbar. App-Updates hingegen gehen meist mit der Hoffnung einher, von weiteren Funktionen, einem höheren Benutzerkomfort oder weiteren Verbesserungen profitieren zu können. In der Tat sind App-Updates, die in der Regel schneller zur Verfügung gestellt werden als Betriebssystem-Updates, für die Mehrheit der Verbraucher oftmals auch die einzige Möglichkeit, besser und schneller auf neue Bedrohungen reagieren können.