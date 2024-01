API-Sicherheit und die Bedeutung der Zugriffskontrollen

Da APIs kritische Funktionen wie die Server-zu-Server-Kommunikation, Datenverarbeitung und IT-Systemintegration verwalten und damit für die Aufrechterhaltung des Betriebs essenziell sind, muss ihre Absicherung oberste Priorität haben. Doch schon die Implementierung starker Zugangskontrollen und der Schutz der sensiblen Anmeldeinformationen stellt die Security-Abteilungen vor Herausforderungen. Cyberkriminellen bietet dies vielfältige Möglichkeiten für Missbrauch.

Wer Zugriff auf API-Berechtigungsnachweise hat, ist autorisiert, Anfragen an die API zu stellen, um mit den sensiblen Daten, Anwendungen oder Webdiensten zu interagieren. Dabei sind zwei Komponenten von Berechtigungsnachweisen für die API-Sicherheit von wesentlicher Bedeutung.

1. API-Schlüssel beziehungsweise Token: Eine eindeutige alphanumerische Zeichenfolge dient hier als Identifikationsmerkmal. Sie wird dem Entwickler oder der Anwendung vom API-Anbieter zur Verfügung gestellt und dient als Identitätsnachweis bei sicheren API-Anfragen.

2. Secrets: In einigen Fällen wird ein API-Schlüssel oder Token mit einem Secret gepaart. Dabei handelt es sich um eine vertrauliche Information, die nur dem API-Anbieter und der autorisierten Anwendung bekannt ist. Dieses Secret kommt zum Einsatz, um kryptografische Signaturen zu erzeugen oder andere sicherheitsrelevante API-Vorgänge durchzuführen.

Zu den bewährten API-Security-Praktiken gehören die zufällige Generierung von Schlüsseln und Secrets, die Verwendung unterschiedlicher Schlüssel für verschiedene Anwendungen, die regelmäßige Rotation der Schlüssel sowie das Löschen der Schlüssel, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Moderne PAM-Tresore (Privileged Access Management) verwalten diese Prozesse automatisch und in einer Geschwindigkeit, die für schnelle Entwicklungszyklen und DevOps-Workflows erforderlich ist.

Welche Sicherheitspraktiken dabei jeweils zum Einsatz kommen, hängt auch vom Typus der Programmierschnittstelle (das heißt Web API, Database API, Cloud API, Payment API etc.) und dem jeweiligen potenziellen Sicherheitsrisiko ab.

Wie sich Zugriffskontrollen auf die API-Sicherheit auswirken

API-Zugriffskontrollen bestimmen, wer auf welche Ressourcen zugreifen, und bestimmte Aktionen durchführen darf. Verantwortliche können verschiedene Hebel ziehen, um das „Wer, Was und Wann“ der API-Zugriffskontrolle zu bestimmen und die API-Sicherheit zu optimieren.

Authentifizierung: Mit API-Schlüsseln, Token oder anderen Authentifizierungsmethoden wie OAuth 2.0 kann die Identität des Benutzers oder der Anwendung, die die API-Anforderungen stellt, verifiziert werden. Bei vielen Anwendungen erfolgt die Authentifizierung dabei über Single-Sign-On im Hintergrund.

Autorisierung: Ferner kann festlegt werden, welche Aktionen der authentifizierte Benutzer oder die Anwendung durchführen darf, indem Rollen, Berechtigungen und Richtlinien im Vorfeld definiert werden.

Scopes: Mithilfe von individuell festgelegten Geltungsbereichen können die Verantwortlichen während des Authentifizierungsprozesses bestimmte Berechtigungen definieren und so genau steuern, auf welche Teile einer API ein Benutzer oder eine Anwendung zugreifen darf.

Sitzungsverwaltung: Mit der Token-basierten Authentifizierung kann die Verwendung von unsicheren Sitzungscookies unterbunden werden. Indem die verantwortlichen Teams sicherstellen, dass die Token ein angemessenes Ablaufdatum haben oder widerrufen werden können, erhöhen sie die Sicherheit nachhaltig.

Grundsätzlich empfiehlt sich ein granularer Ansatz bei der Zugriffskontrolle, der einem strengen Least-Privilege-Prinzip (POLP, Principle of least Privilege) folgt. So kann sichergestellt werden, dass Personen und Systeme nur auf die Daten und Funktionen zugreifen können, die sie für die Erledigung ihrer Aufgaben auch tatsächlich benötigen. PAM-Lösungen können dabei helfen, risikobasierte Zugriffskontrollen einzurichten, die Just-in-Time-Zugriff unterstützen und die API-Sicherheit so auf eine hohe Stufe heben.