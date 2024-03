AIOps-Lösungen benötigen klassische und generative KI

Im Jahr 2022 befand sich AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) im Tief. Fast jede sogenannte AIOps-Lösung war kaum mehr als herkömmliches Monitoring – nur leicht optimiert. Die Anwendungsfälle für AIOps waren zu diesem Zeitpunkt recht banal und trugen nur wenig dazu bei, die Vision von adaptiven Anwendungen voranzutreiben. Hier sollten echte Intelligenz und die Fähigkeit, Änderungen in Echtzeit durchzuführen, in den IT-Betrieb einfließen.

Dann kam generative KI ins Spiel. Dadurch erhielt AIOps eine zweite Chance. Aber ganz so einfach verhält es sich in Wirklichkeit nicht. Ein genauerer Blick hinter die Kulissen erfordert jedoch zuerst eine Definition von AIOps in Bezug auf die erforderlichen Fähigkeiten.

Was ist AIOps? AIOps ist ein weit gefasster Begriff, der sich im Allgemeinen auf die Verwendung von künstlicher Intelligenz für den IT-Betrieb bezieht. AIOps-Lösungen – meist als Plattformen bezeichnet – bieten in der Regel vier verschiedene Funktionen: Beobachten: Umfasst die Aufnahme von Telemetriedaten und die Erkennung von Anomalien.

Analysieren: Verwendet KI, um Muster aufzudecken, Ereignisse im Kontext zu korrelieren, Problemursachen zu identifizieren und Erkenntnisse zu gewinnen.

Einbinden: Ermöglicht Benutzern die Visualisierung und Interaktion mit Daten und Erkenntnissen.

Handeln: Setzt Erkenntnisse automatisiert in Maßnahmen um. Bislang wurde generative KI vor allem für die „Einbinden-Funktion“ genutzt. Hier hat sie die Interaktionsmöglichkeiten durch den Ersatz von grafischen Nutzeroberflächen und APIs mit der Eingabe und Ausgabe von natürlicher Sprache verbessert. Damit bewegt sich AIOps weitgehend in Richtung des am häufigsten genannten Anwendungsfalls dafür, gemäß einer Studie von ZK Research: 64 Prozent IT-Betriebseffizienz/Produktivität

54 Prozent verbesserte Netzwerk- oder Anwendungsleistung

54 Prozent verbesserte Sicherheit oder Compliance Es gibt erste Anzeichen dafür, dass generative KI auch im Bereich „Handeln“ eingesetzt wird, um Richtlinien und Konfigurationen zur Risikominderung und Bewältigung von Vorfällen zu erzeugen. Aber diese sind im Moment noch schwach und beschränken sich weitgehend auf das Portfolio eines Anbieters. Generative KI hat bislang die Fähigkeit zum „Analysieren“ der durch die Funktion „Beobachten“ gesammelten Daten nur wenig vorangetrieben. Für diesen Zweck wurde sie auch nicht konzipiert. Dazu ist klassische KI nötig.

Was ist klassische KI? Mit der Einführung von generativer KI hat der bisherige Ansatz einen eigenen Namen zur Unterscheidung gebraucht. Meist wird er als klassische KI bezeichnet und umfasst jede künstliche Intelligenz außer der generativen. Klassische KI verwendet viele der gleichen Trainingstechniken und zugrundeliegenden Prinzipien wie generative KI. Sie ist aber darauf ausgerichtet, Ergebnisse zu analysieren und sogar vorherzusagen, indem sie Muster und Beziehungen in weitgehend strukturierten Daten identifiziert. Somit eignet sie sich hervorragend zur Klassifizierung und Erkennung. Seit langem wird klassische KI eingesetzt zur: Identifizierung von Bots, um Missbrauch und Betrug wie Kontoübernahmen zu verhindern

Erkennung von Angriffen anhand von Verhaltensmustern im Netzwerk- und Anwendungsverkehr

Empfehlung von Produkten und/oder Dienstleistungen auf Basis von Konsummustern

Handschrift- und Bilderkennung