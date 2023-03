Solo.io: Cloud-natives Networking für APIs und Container

Die Coronapandemie führte dazu, dass Software für den Remote-Work-Einsatz zu einem wichtigen Bestandteil vieler Geschäftsprozesse wurde. Unternehmenssystem müssen seitdem stärker als zuvor für plötzlich anschwellenden Datenverkehr und die Bereitstellung von Ressourcen gewappnet sein. Sie müssen skalierbar und sicher sein.

„Die Praxis hat gezeigt, dass Unternehmen, die am schnellsten skalieren und neue Technologien anpassen, in der heutigen Geschäftswelt überleben. Unsere Lösung zielt darauf ab, alles Notwendige hinzuzufügen, so dass das Traffic-Wachstum ungehindert verläuft und der Datenaustausch zwischen jeder Anwendungsfunktion von Anfang an sicher ist“, sagt Brian Gracely, Head of Marketing bei Solo.io.

Solo.io entwickelt ein Service-Mesh, das Unternehmen bei der Anpassung an größere Geschäfts- und Marktveränderungen sowie beim Managen ihrer APIs unterstützt. Gleichzeitig lassen sich damit die Cloud-Kosten kontrollieren, wenn man zum Beispiel auf ein Multi-Cloud-Szenario setzt.