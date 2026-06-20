PoINT Software & Systems: Datenspezialist aus Deutschland

Die technologischen Wurzeln von PoINT Software & Systems reichen ins Jahr 1985 zurück. Damals war das Kernteam als weltweit agierendes Competence Center bei Philips tätig, mit einem Schwerpunkt auf optischen Speichertechnologien. In dieser frühen Phase legte die Gruppe den Grundstein für die Expertise, die das Unternehmen bis heute prägt: die Beherrschung des gesamten Spektrums an Massenspeichertechnologien.

Im weiteren Verlauf wurde das Team in die europäische Projektorganisation der Digital Equipment Corporation (DEC) GmbH integriert – einem der damals weltweit führenden Computerhersteller. Neben der Entwicklung von Softwareprodukten für die Archivierung auf optischen Medien wirkte das Team bei Philips und DEC maßgeblich an der Standardisierung wesentlicher CD-Technologien mit und beeinflusste deren weltweite Verbreitung.

Der Wendepunkt kam im Dezember 1994: DEC gliederte die Sparte mit allen Produkten und Schutzrechten aus. Die leitenden Mitarbeiter übernahmen das Unternehmen im Rahmen eines Management-Buy-outs und gründeten die PoINT Software & Systems GmbH als eigenständiges Unternehmen. Unter der Geschäftsführung von Bernd Klee entwickelte sich PoINT zu einem international anerkannten Softwarehersteller. Nach über zwei Jahrzehnten übergab Klee zum 1. Januar 2016 die Geschäfte an Thomas Thalmann – blieb dem Unternehmen jedoch als Gesellschafter verbunden.

PoINT Software & Systems verfolgt als inhabergeführtes Mittelstandsunternehmen eine bewusst unabhängige Wachstumsstrategie. Das Unternehmen hat keine externen Venture-Capital-Investoren oder institutionellen Finanzgeber aufgenommen. Die Gründungsstruktur als Management-Buy-out aus DEC bedeutete, dass die leitenden Mitarbeiter selbst die Eigentümer wurden.

Diese Eigentümerstruktur ermöglicht PoINT eine langfristig ausgerichtete Produktentwicklungsstrategie, die nicht kurzfristigen Renditeanforderungen externer Investoren untergeordnet ist. Die Finanzierung des Wachstums erfolgt primär aus eigenen Mitteln sowie durch öffentliche Fördermittel für Forschungsprojekte.

Abbildung 1: Thomas Thalmann leitet als Geschäftsführer die PoINT Software & Systems GmbH seit Januar 2016.

Das Produktportfolio PoINT Storage Manager Das Flaggschiffprodukt von PoINT ist eine Data- und Storage-Management-Lösung zur Migration und Archivierung von Dateien auf Sekundär- und Archivspeicher. Der PoINT Storage Manager (PSM) nutzt regelbasiertes File Tiering: Inaktive oder selten genutzte Daten werden automatisch von teuren Primärspeichersystemen auf kostengünstigere Speicherklassen verschoben – ohne dass Nutzer dabei den transparenten Zugriff verlieren. Die Lösung unterstützt Festplatten, Flash, Magnetbänder, optische Medien, Object Storage und Cloud-Speicher gleichermaßen. Unternehmen wie die ReiseBank AG, der Mobilitätsdienstleister SIXT SE und das Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung setzen auf den PSM, um ihre Primärspeicher zu entlasten, Backup-Zeiten zu verkürzen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. PoINT Archival Gateway Das strategisch bedeutsamste Produkt des Unternehmens ist das PoINT Archival Gateway – eine leistungsfähige, skalierbare Objektspeicher-Lösung, die Daten über die standardisierte S3-Schnittstelle ohne jede Zwischenspeicherung direkt auf Magnetbänder schreibt. Diese S3-to-Tape-Technologie verbindet die verbreitete S3-API – dem Quasi-Standard moderner Cloud- und Objektspeicher – mit der bewährten, kosteneffizienten und langlebigen Tape-Technologie. Das Archival Gateway unterstützt unter anderem die aktuelle IBM Diamondback Tape-Generation und ermöglicht Tape-Integration in Plattformen wie NetApp StorageGRID, Hammerspace und QuantaStor (OSNexus). PoINT ist zudem der erste Veeam Technology Alliance Partner, der mit diesem Produkt die Veeam Ready-Validierung für Veeam Backup & Replication erreicht hat. PoINT Data Replicator & weitere Produkte Der PoINT Data Replicator ergänzt das Portfolio um eine Lösung zur Replikation von Dateien und Objekten in S3-basierte Cloud- oder Object-Storage-Umgebungen – ideal für Datensicherung gegen Cyberangriffe und Hardware-Ausfälle. Weitere Produkte umfassen den PoINT File System Analyzer zur Analyse von Speicherumgebungen, den PoINT Jukebox Manager für optische Speichersysteme sowie PoINT Publisher NG für die Produktion von optischen Datenträgern.

Forschung und Entwicklung PoINT versteht Forschung als strategisches Element zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. Das Unternehmen beteiligt sich regelmäßig an öffentlich geförderten Forschungsvorhaben und kooperiert dabei mit Universitäten wie der TU Dresden. Dieses Engagement wurde vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft mit dem Siegel Innovativ durch Forschung ausgezeichnet. Zwei Projekte zeigen diese Forschungsausrichtung: Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Vorhaben COOLSoftware untersuchte Energieeffizienz in verteilten Speicherarchitekturen durch dynamische Rekonfiguration der Software. Das Projekt SENSE (intelligent Storage and Exploration of large document Sets) zielte auf ein intelligentes Managementsystem ab, das große Datenmengen über ihren gesamten Lebenszyklus verwaltet und Workflows durch semantische Datenanalyse optimiert. Ergebnisse beider Projekte sind direkt in die Produktentwicklung eingeflossen.

Go-to-Market-Strategie PoINT verfolgt eine indirekte Vertriebsstrategie: Die Produkte werden nicht direkt, sondern ausschließlich über ein Netzwerk von Vertriebs- und Technologiepartnern in über 25 Ländern weltweit vermarktet. In Deutschland zählen Systemhäuser wie CANCOM und DextraData zu den Vertriebspartnern, international vertreibt unter anderem Euroson America die Produkte in den USA und Optical Expert in Japan. Diese Channel-Strategie erlaubt es PoINT als mittelständischem Hersteller, mit vergleichsweise kleinem Vertriebsteam eine globale Marktpräsenz aufzubauen. Zentral für die Markterschließung ist das enge Ökosystem aus Technologiepartnern. PoINT arbeitet mit Storage-Herstellern und Plattformanbietern zusammen, darunter NetApp, Fujitsu, IBM, Veeam, Cloudian, Hammerspace, Quantum, Sony, Fujifilm und Wasabi. Diese Partnerschaften ermöglichen nicht nur die frühzeitige Unterstützung neuer Speichertechnologien noch vor deren offizieller Markteinführung, sondern öffnen auch Vertriebskanäle: Wenn PoINT etwa offiziell als erster Veeam Technology Alliance Partner die Veeam Ready-Zertifizierung erhält, signalisiert das einer gesamten Veeam-Kundenbasis die Kompatibilität und Qualität der PoINT-Lösung.