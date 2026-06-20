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PoINT Software & Systems: Datenspezialist aus Deutschland
PoINT Software & Systems bietet Storage-Management, S3-to-Tape-Archivierung und File Tiering für Unternehmen. Dabei wirbt man offensiv mit dem Label Software Made in Europe.
Die technologischen Wurzeln von PoINT Software & Systems reichen ins Jahr 1985 zurück. Damals war das Kernteam als weltweit agierendes Competence Center bei Philips tätig, mit einem Schwerpunkt auf optischen Speichertechnologien. In dieser frühen Phase legte die Gruppe den Grundstein für die Expertise, die das Unternehmen bis heute prägt: die Beherrschung des gesamten Spektrums an Massenspeichertechnologien.
Im weiteren Verlauf wurde das Team in die europäische Projektorganisation der Digital Equipment Corporation (DEC) GmbH integriert – einem der damals weltweit führenden Computerhersteller. Neben der Entwicklung von Softwareprodukten für die Archivierung auf optischen Medien wirkte das Team bei Philips und DEC maßgeblich an der Standardisierung wesentlicher CD-Technologien mit und beeinflusste deren weltweite Verbreitung.
Der Wendepunkt kam im Dezember 1994: DEC gliederte die Sparte mit allen Produkten und Schutzrechten aus. Die leitenden Mitarbeiter übernahmen das Unternehmen im Rahmen eines Management-Buy-outs und gründeten die PoINT Software & Systems GmbH als eigenständiges Unternehmen. Unter der Geschäftsführung von Bernd Klee entwickelte sich PoINT zu einem international anerkannten Softwarehersteller. Nach über zwei Jahrzehnten übergab Klee zum 1. Januar 2016 die Geschäfte an Thomas Thalmann – blieb dem Unternehmen jedoch als Gesellschafter verbunden.
PoINT Software & Systems verfolgt als inhabergeführtes Mittelstandsunternehmen eine bewusst unabhängige Wachstumsstrategie. Das Unternehmen hat keine externen Venture-Capital-Investoren oder institutionellen Finanzgeber aufgenommen. Die Gründungsstruktur als Management-Buy-out aus DEC bedeutete, dass die leitenden Mitarbeiter selbst die Eigentümer wurden.
Diese Eigentümerstruktur ermöglicht PoINT eine langfristig ausgerichtete Produktentwicklungsstrategie, die nicht kurzfristigen Renditeanforderungen externer Investoren untergeordnet ist. Die Finanzierung des Wachstums erfolgt primär aus eigenen Mitteln sowie durch öffentliche Fördermittel für Forschungsprojekte.
Das Produktportfolio
PoINT Storage Manager
Das Flaggschiffprodukt von PoINT ist eine Data- und Storage-Management-Lösung zur Migration und Archivierung von Dateien auf Sekundär- und Archivspeicher. Der PoINT Storage Manager (PSM) nutzt regelbasiertes File Tiering: Inaktive oder selten genutzte Daten werden automatisch von teuren Primärspeichersystemen auf kostengünstigere Speicherklassen verschoben – ohne dass Nutzer dabei den transparenten Zugriff verlieren. Die Lösung unterstützt Festplatten, Flash, Magnetbänder, optische Medien, Object Storage und Cloud-Speicher gleichermaßen.
Unternehmen wie die ReiseBank AG, der Mobilitätsdienstleister SIXT SE und das Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung setzen auf den PSM, um ihre Primärspeicher zu entlasten, Backup-Zeiten zu verkürzen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
PoINT Archival Gateway
Das strategisch bedeutsamste Produkt des Unternehmens ist das PoINT Archival Gateway – eine leistungsfähige, skalierbare Objektspeicher-Lösung, die Daten über die standardisierte S3-Schnittstelle ohne jede Zwischenspeicherung direkt auf Magnetbänder schreibt. Diese S3-to-Tape-Technologie verbindet die verbreitete S3-API – dem Quasi-Standard moderner Cloud- und Objektspeicher – mit der bewährten, kosteneffizienten und langlebigen Tape-Technologie.
Das Archival Gateway unterstützt unter anderem die aktuelle IBM Diamondback Tape-Generation und ermöglicht Tape-Integration in Plattformen wie NetApp StorageGRID, Hammerspace und QuantaStor (OSNexus). PoINT ist zudem der erste Veeam Technology Alliance Partner, der mit diesem Produkt die Veeam Ready-Validierung für Veeam Backup & Replication erreicht hat.
PoINT Data Replicator & weitere Produkte
Der PoINT Data Replicator ergänzt das Portfolio um eine Lösung zur Replikation von Dateien und Objekten in S3-basierte Cloud- oder Object-Storage-Umgebungen – ideal für Datensicherung gegen Cyberangriffe und Hardware-Ausfälle. Weitere Produkte umfassen den PoINT File System Analyzer zur Analyse von Speicherumgebungen, den PoINT Jukebox Manager für optische Speichersysteme sowie PoINT Publisher NG für die Produktion von optischen Datenträgern.
Forschung und Entwicklung
PoINT versteht Forschung als strategisches Element zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. Das Unternehmen beteiligt sich regelmäßig an öffentlich geförderten Forschungsvorhaben und kooperiert dabei mit Universitäten wie der TU Dresden. Dieses Engagement wurde vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft mit dem Siegel Innovativ durch Forschung ausgezeichnet.
Zwei Projekte zeigen diese Forschungsausrichtung: Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Vorhaben COOLSoftware untersuchte Energieeffizienz in verteilten Speicherarchitekturen durch dynamische Rekonfiguration der Software. Das Projekt SENSE (intelligent Storage and Exploration of large document Sets) zielte auf ein intelligentes Managementsystem ab, das große Datenmengen über ihren gesamten Lebenszyklus verwaltet und Workflows durch semantische Datenanalyse optimiert. Ergebnisse beider Projekte sind direkt in die Produktentwicklung eingeflossen.
Go-to-Market-Strategie
PoINT verfolgt eine indirekte Vertriebsstrategie: Die Produkte werden nicht direkt, sondern ausschließlich über ein Netzwerk von Vertriebs- und Technologiepartnern in über 25 Ländern weltweit vermarktet. In Deutschland zählen Systemhäuser wie CANCOM und DextraData zu den Vertriebspartnern, international vertreibt unter anderem Euroson America die Produkte in den USA und Optical Expert in Japan. Diese Channel-Strategie erlaubt es PoINT als mittelständischem Hersteller, mit vergleichsweise kleinem Vertriebsteam eine globale Marktpräsenz aufzubauen.
Zentral für die Markterschließung ist das enge Ökosystem aus Technologiepartnern. PoINT arbeitet mit Storage-Herstellern und Plattformanbietern zusammen, darunter NetApp, Fujitsu, IBM, Veeam, Cloudian, Hammerspace, Quantum, Sony, Fujifilm und Wasabi. Diese Partnerschaften ermöglichen nicht nur die frühzeitige Unterstützung neuer Speichertechnologien noch vor deren offizieller Markteinführung, sondern öffnen auch Vertriebskanäle: Wenn PoINT etwa offiziell als erster Veeam Technology Alliance Partner die Veeam Ready-Zertifizierung erhält, signalisiert das einer gesamten Veeam-Kundenbasis die Kompatibilität und Qualität der PoINT-Lösung.
Software Made in Europe
PoINT adressiert primär Unternehmen mit hohem Datenaufkommen und komplexen Speicheranforderungen: Finanzdienstleister (ReiseBank AG, BayernInvest, PostFinance AG), Forschungseinrichtungen (Max-Planck-Institut), Industrieunternehmen, Behörden sowie Medien- und Entertainment-Unternehmen. Die zunehmende Bedeutung von Ransomware-Schutz, Compliance-Anforderungen und nachhaltigem Speichermanagement macht das PoINT-Portfolio für breite Enterprise-Segmente relevant. Besonders das Thema S3-to-Tape gewinnt angesichts der explodierenden Datenmengen im KI- und HPC-Umfeld stark an Bedeutung.
PoINT positioniert sich bewusst als deutschen Qualitätssoftwarehersteller und nutzt Gütesiegel wie Software Made in Germany und seit 2026 auch Software Made in Europe (BITMi) als Differenzierungsmerkmale. In einer Zeit wachsender Bedenken hinsichtlich digitaler Souveränität und Datenschutz bietet dies insbesondere europäischen Unternehmenskunden ein Vertrauenssignal gegenüber US-amerikanischen oder asiatischen Alternativen.
Mit über zwei Millionen weltweiten Installationen ist PoINT Software & Systems ein etablierter Akteur im globalen Storage-Markt. Das Unternehmen profitiert von mehreren starken Markttrends: Das exponentielle Datenwachstum – insbesondere durch KI, HPC und Machine Learning – treibt die Nachfrage nach kosteneffizienten Archivlösungen. Gleichzeitig erlebt die Tape-Technologie durch die LTO-Weiterentwicklung eine Renaissance als wirtschaftlichste und energieeffizienteste Langzeitarchivierungslösung.
Die konsequente Ausrichtung auf die S3-to-Tape-Nische positioniert PoINT als Brückenbauer zwischen moderner Cloud-nativer Infrastruktur und der bewährten Tape-Welt – eine Kombination, die im Enterprise-Umfeld zunehmend gefragt ist. Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen aus dem Siegerland steht PoINT Software & Systems exemplarisch für die technologische Innovationskraft des deutschen IT-Mittelstands – mit globaler Reichweite und tiefem Domänenwissen.
Die PoINT Software & Systems GmbH stellte ihre Produkte im Rahmen der IT Press Tour (in Sofia) vor, die mehrmals im Jahr Besuche bei Start-ups und IT-Unternehmen organisiert.