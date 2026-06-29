Dem KI-Wildwuchs im Unternehmen gezielt begegnen

Der zügige Einsatz von KI in Unternehmen hat für CIOs ein unerwartetes neues Problem geschaffen: die unkontrollierte Ausbreitung von KI.

Der KI-Wildwuchs, also die rasante und oft unkoordinierte Verbreitung von KI-Tools, -Modellen und -Agenten innerhalb eines Unternehmens, bereitet IT-Führungskräften zunehmend Sorge. Da Unternehmen im Wettlauf um schnellere Innovationen als ihre Konkurrenten zum Experimentieren angeregt werden, stehen CIOs unter zunehmendem Druck, KI in einem Tempo einzuführen, das die zentrale IT-Abteilung kaum noch steuern kann.

Die Folge kann eine Flut von Schatten-KI, eine fragmentierte Steuerung und steigende Risiken für die Datensicherheit sein. Heutzutage sind CIOs nicht nur dafür verantwortlich, die Einführung von KI zu überwachen, sondern auch dafür, dass diese unternehmensweit auf kontrollierte, sichere und strategische Weise skaliert wird.

Wie entsteht KI-Wildwuchs? Der Druck auf Führungskräfte im Technologiebereich, KI einzuführen, ist deutlich spürbar. Im Bericht State of AI 2025 von McKinsey & Company gaben 88 Prozent der Unternehmen an, KI regelmäßig in mindestens einem Geschäftsbereich einzusetzen – ein Anstieg gegenüber 78 Prozent im Vorjahr. Für CIOs und andere Führungskräfte im Technologiebereich ist die Botschaft der Unternehmensleitung klar: Schnelles Handeln ist erforderlich. „Vorstände und Führungsteams erhalten folgende Vorgaben: ‚Setzt KI um, nutzt KI – sonst…‘“, sagte Cindi Howson, Chief Data and AI Strategy Officer bei ThoughtSpot. Die Eile bei der Einführung von KI kann bereits in der Anfangsphase der KI-Entwicklung eines Unternehmens zu Problemen führen. Wenn Führungskräfte zu schnell handeln und den Mitarbeitern zu früh Tools an die Hand geben, können wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Steuerung und der Einführung übersehen werden. Das legt den Grundstein für eine unkontrollierte Ausbreitung von KI. „Für CIOs, die darauf bedacht sind, den Anwendern so schnell wie möglich die entsprechenden Tools zur Verfügung zu stellen, ist es am einfachsten, die Funktionen unternehmensweit freizuschalten“, sagte Shannon Bell, EVP, Chief Data Officer und CIO bei OpenText. „Der Versuch, KI-Tools auf einen Schlag einzuführen, ist jedoch kein Weg zum Erfolg. Die Tools sollten schrittweise eingeführt werden.“ Der pauschale Einsatz von KI ist ein häufiger Fehler, der oft durch denselben Druck seitens der Führungskräfte motiviert ist, den Howson beschrieben hat. CIOs müssen die Dringlichkeit von Innovationen mit der Disziplin in Einklang bringen, die für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI erforderlich ist. Geht man zu langsam vor, laufen Unternehmen Gefahr, hinter die Konkurrenz zurückzufallen. Geht man jedoch zu schnell vor, können Unternehmen neue Risiken schaffen, indem sie den Mitarbeitern leistungsstarke KI-Tools an die Hand geben, ohne dass die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. „Bei der Einführung von KI-Tools wollen wir verantwortungsbewusst vorgehen und dabei bewährte Verfahren aus Sicht der Data Governance einbeziehen“, sagte Bell. „Gleichzeitig darf man aber nicht zu langsam vorgehen, sonst suchen sich die Mitarbeiter diese Tools woanders und gefährden damit das Unternehmen.“

Typische Fehler, die zu KI-Wildwuchs führen Da Unternehmen die Einführung von KI vorantreiben, begehen sie häufig mehrere typische Fehler, die zu Beginn einer KI-Initiative auftreten. Diese Fehler schaffen die Voraussetzungen für einen langfristigen KI-Wildwuchs; werden sie vermieden, kann dies dazu beitragen, einen solchen Wildwuchs gänzlich zu verhindern. Zu diesen Fehlern gehören unter anderem: 1. Governance als Hindernis statt als Chance betrachten KI-Governance wird oft als Hindernis angesehen, das Innovationen bremst. In Wirklichkeit helfen KI-Governance und die damit verbundenen Kontrollmechanismen einem Unternehmen dabei, risikofrei innovativ zu sein. „Wir verwenden eine Analogie aus der Formel 1“, sagte Dan Diasio, Global AI Leader und Chief Technology Officer bei EY. „Ohne Bremsen kann ein Fahrer nicht schnell fahren. Bremsen ermöglichen Geschwindigkeit. Governance und Kontrollmechanismen ermöglichen es Unternehmen, schneller voranzukommen, indem sie wiederverwendbare, skalierbare Fähigkeiten aufbauen, anstatt auf Einmal-Lösungen zu setzen.“ Wenn Governance als etwas dargestellt wird, das Innovation eher bremst als fördert, werden Mitarbeiter ganz natürlich nach Wegen suchen, sie zu umgehen. Dies wiederum fördert das Wachstum der Schatten-KI bei. „In den meisten Organisationen wird Governance als eine Art Schranke betrachtet. Sie wird nicht als Dienstleistung angesehen. Und wenn man sie zu einer Schranke macht, dann werden die Leute einen Weg durch die Schranke, um die Schranke herum oder über die Schranke hinweg finden“, sagte Diasio. 2. Den Geschäftsbereichen die Möglichkeit geben, eigene KI-Strategien zu verfolgen Wenn ein Unternehmen mehrere KI-Strategien verfolgt, wird es schwieriger, Überschneidungen und unnötige Kosten zu vermeiden. Ein Gesamtüberblick ist so nahezu unmöglich. Eine gemeinsame KI-Strategie für das gesamte Unternehmen gibt den verschiedenen Geschäftsbereichen die Freiheit, mit KI auf eine Weise zu experimentieren, die mit den übergeordneten Unternehmenszielen im Einklang steht. „Jeder Geschäftsbereich entwickelt seine eigenen KI-Strategien“, sagte Howson. „Es gibt keinen KI-Lenkungsausschuss, und jeder macht einfach sein eigenes Ding.“ Ohne zentrale Koordination und eine gemeinsame Strategie könnten sich CIOs mit einem Flickenteppich aus Tools, Modellen und Plattformen konfrontiert sehen, die sich nur schwer integrieren oder in großem Umfang steuern lassen. 3. Den KI-Boom ganz ignorieren „Es gibt Unternehmen, die den Kopf in den Sand stecken und sagen: ‚Wir werden keine KI einsetzen. Die Technologie ist noch nicht ausgereift. Wir verstehen diese ‚Halluzinationen‘ nicht.‘ Und dann suchen sie nach Ausreden“, sagte Howson. „Die Realität sieht jedoch so aus, dass die Mitarbeiter ihre eigenen Tools nutzen werden, was noch schlimmer ist, denn man möchte ja nicht, dass Mitarbeiter vertrauliche Informationen in ein Tool eines Drittanbieters hochladen.“ 4. Sich zu sehr auf Modelle, statt auf die Architektur zu konzentrieren Viele Unternehmen tappen zudem in das, was manche Experten als Modellfalle bezeichnen. „Es gibt etwas, das ich als ‚Modellfalle‘ bezeichne: Man konzentriert sich zu sehr auf das Modell und nicht auf die Architektur, die es umgibt“, sagte Diasio. „Eine generative Funktion sollte nicht zum Einsatz kommen, ohne dass eine robuste Architektur vorhanden ist, die sie umgibt.“ Ohne solide Architektur- und Governance-Rahmenbedingungen können selbst leistungsstarke Modelle bei einem groß angelegten Einsatz operative Risiken mit sich bringen. 5. Unzureichende Schulung der Mitarbeiter Wenn ein Unternehmen möchte, dass seine Mitarbeiter bestimmte Tools nutzen, sollte es umfassende Schulungen anbieten. Durch Schulungen lässt sich das Risiko von Schatten-KI verringern und den Mitarbeitern das Gefühl vermitteln, dass sie mit den bereitgestellten Tools ihre beste Arbeit leisten können. Zu dem existieren auch rechtliche Verpflichtungen, wie etwa in vorgeschriebene Kompetenzvermittlung in Sachen KI, die in der Wirklichkeit aber oft hinterherhinkt. „Unsere letzte EY-Umfrage ‚Work Reimagined‘ zeigt, dass 88 Prozent der Beschäftigten KI im Rahmen ihrer Arbeit nutzen, aber nur 12 Prozent das Gefühl haben, ausreichend geschult zu sein, um damit effektiv umzugehen“, sagte Diasio. „In manchen Fällen bringt mehr als die Hälfte der Beschäftigten ihre eigenen Tools mit zur Arbeit, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Arbeitgeber ihnen keine angemessenen Werkzeuge zur Verfügung stellen, um ihre Arbeit zu erledigen.“