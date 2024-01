Was ist Pseudocode und wie arbeitet man damit?

Die Umsetzung einer Idee in ein funktionales Programm erfolgt in einer Reihe von strukturierten Schritten. Bevor der Code geschrieben und das Programm getestet wird, gibt es eine kritische Phase, in der die Logik und die Struktur des Programms konzeptioniert werden. An dieser Stelle kommt Pseudocode ins Spiel.

Als wichtige Brücke zwischen der Konzeption eines Programms und seiner Implementierung in einer Programmiersprache ermöglicht es Pseudocode den Entwicklern, ihre Ideen klar und prägnant zu formulieren.

Dieser Artikel befasst sich mit Pseudocode, erklärt seine Bedeutung und untersucht seine Vorteile und praktischen Anwendungsfälle.

Erste Schritte mit Pseudocode

Um effektiven Pseudocode zu schreiben, befolgen Sie diese Grundprinzipien:

Verwenden Sie eine alltägliche Sprache. Schreiben Sie in einfachen Worten, damit andere den Algorithmus leicht verstehen können.

Schreiben Sie in einfachen Worten, damit andere den Algorithmus leicht verstehen können. Fügen Sie wesentliche Details ein. Beschreiben Sie klar und deutlich die Eingaben, Ausgaben und notwendigen Schritte des Algorithmus.

Beschreiben Sie klar und deutlich die Eingaben, Ausgaben und notwendigen Schritte des Algorithmus. Fassen Sie sich kurz. Vermeiden Sie lange oder komplexe Erklärungen.

Verstehen und analysieren Sie zunächst das Problem, das gelöst werden muss. Als Nächstes zerlegen Sie das Problem und identifizieren seine kleineren, besser handhabbaren Teile. Beginnen Sie dann, für jeden Teil Pseudocode zu schreiben, in dem Sie die zur Lösung erforderlichen Schritte klar beschreiben. Zum Schluss fügen Sie die einzelnen Pseudocode-Abschnitte zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammen.

Hier sind ein paar Beispiele.

Binäre Suche

FUNCTION binarySearch(array, target) left = 0 right = array length – 1 WHILE left <= right middle = (left + right) / 2 IF array[middle] == target RETURN middle ELSE IF array[middle] < target left = middle + 1 ELSE right = middle – 1 END IF END WHILE RETURN 'Not Found' END FUNCTION

Blasen-Sortierung