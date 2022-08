So unterscheiden sich SecOps und CloudSecOps

CloudSecOps benötigt eine vollständige Integration in die DevOps- und die Cloud-Umgebungen eines Unternehmens. Die IT-Sicherheitsspezialisten sollten daher Hand in Hand mit den für den Betrieb der Cloud verantwortlichen Mitarbeitern zusammenarbeiten. Nur so können sie sicherstellen, dass alle aus Sicherheitssicht erforderlichen Maßnahmen bereits bei der Bereitstellung berücksichtigt werden. Das Gleiche gilt auch für die Einhaltung der Governance-Vorgaben in der Cloud. Die Teamleiter sollten zudem für Anpassungen bei den Betriebsabläufen sorgen, um eine in sich stimmige und fortdauernde Integration der unterschiedlichen Teams und Fachbereiche zu erreichen.