Security Analytics Tools: Die richtige Auswahl treffen

IT-Sicherheitsexperten verwenden eine Vielzahl von Tools, um zeitnahe und verwertbare Informationen über Bedrohungsakteure zu sammeln. Diese ermöglich es ihnen, proaktiv gegen die ständig wachsende Vielfalt und Häufigkeit von Cyberangriffen vorzugehen.

Ein wichtiges Tool, das Sicherheitsteams bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen kann, ist eine Security-Analytics-Plattform. Im Folgenden werden diese Tools untersucht, warum sie wichtig sind, was sie leisten und wie sie zu bewerten sind.

Was ist eine Security-Analytics-Plattform?

Bei der grundlegenden Analyse von Bedrohungen der Cybersicherheit werden Systemprotokolle analysiert und Tools zur Überwachung des Netzwerkverkehrs eingesetzt, die mit Netzwerkelementen verbunden werden. Diese Technologien untersuchen den Netzwerkverkehr, der durch die Zugangsgeräte fließt, sammeln Verkehrsdaten und vergleichen diese Daten mit Regeln und anderen im System gespeicherten Parametern. Wenn verdächtige Datenpakete identifiziert werden, melden die Tools die Anomalien über Alarme und System-Dashboard-Meldungen.

Die nächste Stufe der Sicherheitsanalyse ist SIEM (Security Information and Event Management), das leistungsstarke Algorithmen und andere Tools verwendet, um zusätzliche Bewertungen des verdächtigen Datenverkehrs vorzunehmen. SIEM-Systeme bieten Empfehlungen auf der Grundlage von vorprogrammierten Informationen, die mit der Datenverkehrsanalyse präsentiert werden.

Die höchste Stufe der Tools zur Bewertung von Cyberbedrohungen ist eine Security-Analytics-Plattform. Durch fortschrittliche Programmierung mit KI (künstliche Intelligenz) und maschinellem Lernen führen Sicherheitsanalysetools weitere Funktionen aus, wie zum Beispiel User Entity and Behavior Analytics (UEBA). Dies gewährt Sicherheitsanalysten einen besseren Einblick in die Quellen und das Verhalten von Bedrohungen. Und es erlaubt Rückschlüsse darauf, was eine Bedrohung als Nächstes tun könnte. Sicherheitsanalyseplattformen bieten auch Empfehlungen auf der Grundlage der Verhaltensanalyse, einschließlich präventiver Maßnahmen zur Verringerung der Angriffsfläche und zur Minderung des Schweregrads von Ereignissen, wenn ein Angriff erfolgt.

Abbildung 1: Die Bedrohungsanalyse beginnt mit der Überwachung von Protokollen und Datenverkehr. Pipelines verbinden Tools mit verschiedenen Netzwerkelementen, um relevante Verkehrsdaten für die Analyse zu erfassen.

Wenn die Häufigkeit und Schwere der Angriffe zunimmt, kann eine Sicherheitsanalyseplattform hinzugezogen werden. Das Security-Analytics-Werkzeug sammelt Informationen aus den beiden anderen Ebenen und führt mithilfe von KI anspruchsvollere Analysen durch, um die Daten zu untersuchen und detailliertere Erkenntnisse und Empfehlungen zu generieren.

Viele der heute auf dem Markt befindlichen Produkte bieten Kombinationen aus den drei Ebenen der Sicherheitsanalyse.