Prinzip und Kontrollen für Cloud-native Architekturen

– Der Bereich Netzwerksicherheit in einer Cloud-nativen Architektur muss die elementaren Zugangskontrollen zum Netzwerk wie zum Beispiel die Firewall-Regeln, die Sicherheitsgruppen in AWS ( Amazon Web Services ), Netzwerksicherheitsgruppen in Microsoft Azure oder Firewall-Regeln für virtuelle private Cloud-Umgebungen in der Google Cloud Platform sowie Log-Daten über die Datenflüsse im Netzwerk umfassen. Wo immer es möglich ist, wird auch die Nutzung von Network Mirroring empfohlen, um kontinuierlich Traffic-Daten an dafür geeignete Monitoring-Systeme zu senden.