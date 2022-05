PKIaaS: Die Vor- und Nachteile verwalteter PKI-Lösungen

PKI (Public Key Infrastructure) ist unverzichtbar, wenn es darum geht, Nutzern, Geräten, Software und anderen digitalen Assets die Möglichkeit zu geben, Daten sicher miteinander auszutauschen. Das Einrichten, Betreiben und Aufrechterhalten der PKI eines Unternehmens ist aber keine leichte Aufgabe. Bereits ein einziger Fehler kann zu verheerenden Auswirkungen führen.

Viele Unternehmen interessieren sich deswegen zunehmend für PKIaaS-Dienste. Die Abkürzung steht für PKI as a Service. Diese Dienste garantieren eine hohe Sicherheit und sind zudem deutlich leichter zu verwalten.

Lassen Sie uns im Folgenden daher die Vor- und Nachteile gemanagter PKI-Lösungen untersuchen. So finden Sie heraus, ob eine PKIaaS zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens passt oder nicht.

Selbst verwaltete PKI versus PKIaaS

Die Basis einer Public Key Infrastructure sind Zertifizierungsstellen (Certificate Authorities, CA), um darüber digitale Zertifikate auszustellen und bei Bedarf auch wieder zurückzurufen. Digitale Zertifikate werden benötigt, um die Identität von Nutzern, Geräten, Diensten, Anwendungen und anderen digitalen Entitäten zu bestätigen. Jedes Zertifikat basiert dabei auf einem öffentlichen Schlüssel, der zu einem Paar aus öffentlichem und privatem Schlüssel gehört. Zusätzlich wird er erst mit dem privaten Schlüssel des Anwenders und danach mit dem der Certificate Authority signiert.

Der Aufbau einer PKI beginnt in der Regel zunächst mit einer Root-CA. Normalerweise wird diese offline in einem Hardware Security Module (HSM) gespeichert, dass an einer physisch besonders gesicherten Stelle untergebracht wird.

Die Root-CA wird dann in der Folge genutzt, um ein in sich hierarchisches Gebilde aus weiteren CAs und Zertifikaten zu erstellen. Jede weitere CA wird wiederum in einem eigenen HSM gesichert. Ein sicherheitsrelevanter Vorfall bringt die gesamte Struktur in Gefahr. Eine Root-CA darf daher nur in äußerst dringenden und gut begründbaren Fällen mit dem Internet verbunden werden.

Abbildung 1: Die Kernkomponenten einer Public Key Infrastructure

Ein PKIaaS transferiert die gesamte Struktur einer PKI, also Hardware, Software und weitere für den Dienst benötigte Komponenten, inklusive der angelegten CAs von einer meist rein lokalen Infrastruktur in die Cloud. Der PKIaaS-Provider ist dann für den Betrieb und die Absicherung der PKI zuständig. Die meisten PKIaaS-Angebote sind Abonnementbasiert. Sie werden auf einer monatlichen Basis abgerechnet. Außerdem sind sie mit APIs (Application Programming Interfaces) ausgestattet, um den Dienst in die Systeme eines Unternehmens integrieren zu können.