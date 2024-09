Mit Web Fuzzing Webanwendungen sicherer machen

Webanwendungen sind attraktive Ziele für kriminelle Hacker, die auf die zugrunde liegenden Daten auf der Website eines Unternehmens und damit auch auf das interne Netzwerk des Unternehmens zugreifen wollen. Mit Web Fuzzing können Sicherheitsteams - und böswillige Hacker - herausfinden, welche Schwachstellen oder Sicherheitslücken in einer Webanwendung bestehen.

Was ist Web Fuzzing?

Im Grunde ist Fuzzing oder Fuzz-Testing ein automatisiertes Verfahren, mit dem festgestellt werden kann, wie eine Anwendung mit ungewöhnlichen Eingaben umgeht, das heißt, mit Eingaben, die nicht den Erwartungen entsprechen.

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf einer Shopping-Website und legen einige Artikel in Ihren Warenkorb. Sie gehen zur Bezahlseite, auf der der Gesamtpreis der Artikel angezeigt wird. Während Sie klicken, um die Bestellung abzuschließen, erfassen Sie die ausgehende Webanfrage in einem Proxy - einem Tool, das zwischen Ihrem Browser und der von Ihnen besuchten Website sitzt und Ihnen ermöglicht, alle gesendeten Daten zu sehen und möglicherweise zu ändern. Der Preis ist als Parameter in der ausgehenden Anfrage sichtbar und kann daher geändert werden. Die Anwendung erwartet nicht unbedingt, dass das Preisfeld geändert wird. Wenn Sie ihn ändern, kann die Anwendung die Änderung akzeptieren und Sie können den gewünschten Preis bezahlen. Sie können auch sehen, was passiert, wenn Sie Zahlen durch Buchstaben und Symbole ersetzen oder der Anwendung Befehle senden, die das System zum Absturz bringen.

Web Fuzzing hilft bei der Durchführung geeigneter Tests und der Erkennung bösartiger Angriffe. Ethische Hacker, die sich auf Bug-Bounty-Programme konzentrieren, nutzen Fuzzing, um Schwachstellen zu identifizieren. Da es so viele mögliche Seiten, Parameter und Eingaben gibt, können selbst gut getestete Anwendungen für ungewöhnliche Eingaben anfällig sein.

Unternehmen sollten Web Fuzzing in ihren internen Softwareentwicklungszyklus einbauen. Dadurch können Programmierer Schwachstellen so früh und kostengünstig wie möglich erkennen und beheben.