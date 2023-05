Metadaten für die Organisation von IoT-Daten nutzen

IoT-Geräte erzeugen Zettabytes an Daten, und IT-Teams brauchen eine Möglichkeit, all diese Daten zu verwalten. Das Auffinden eines Datenpunkts in einem riesigen Haufen ist ohne ein Kennzeichnungs- oder Kategorisierungssystem nahezu unmöglich. Genau hier kommen Metadaten ins Spiel.

Metadaten sind eine Möglichkeit, Daten systematisch zu kennzeichnen und zu beschreiben, damit jeder – oder alles – sie finden kann. Metadaten ermöglichen es Anwendungen, Datenbanken, Systemen und Ressourcen, Daten zu organisieren und zu katalogisieren, damit das Netzwerk sie effizient finden und nutzen kann. Einfach ausgedrückt: Metadaten sind Daten über Daten.

Was ist der Unterschied zwischen Daten und Metadaten? Das Erzeugen und Speichern von Daten ist einfach. Es ist eine der grundlegendsten Funktionen eines jeden Geräts, insbesondere eines IoT-Geräts. IoT-generierte Daten sind eine Reihe von Informationen, auf die später Bezug genommen, die kommuniziert und analysiert werden können, sei es die Anzahl der täglichen Schritte einer Person oder die Anzahl der Datensätze, die in einer Minute von einer Softwareanwendung aktualisiert werden. Metadaten sind detaillierte Informationen über diese Daten, zum Beispiel die Zeit, zu der sie erzeugt wurden, das System oder Gerät, das sie generiert hat, ihr Format und so weiter. Im Idealfall handelt es sich bei den Metadaten um einen Standardsatz von Informationen über die Daten, die es verschiedenen Systemen, Anwendungen und Ressourcen erleichtern, sie zu verstehen oder zu kategorisieren. Unternehmen, die das IoT nutzen, müssen darauf vorbereitet sein, ihre IoT-Daten so zu behandeln, dass sie verschiedenen Richtlinien, Vorschriften und Best Practices für die Datenverwaltung entsprechen.

Metadaten standardisieren den Datenkatalog Metadaten sind ein wesentlicher Bestandteil, um sicherzustellen, dass Unternehmen den größtmöglichen Nutzen aus ihren IoT-Geräten und -Daten sowie aus allen Systemen oder Ressourcen, die diese Daten nutzen, ziehen. Die Entwicklung eines Standard-Metadatenkatalogs für das Unternehmen kann dabei helfen, den Bestand an Daten zu kuratieren, die von IoT-Geräten verfügbar sind. Er vereinfacht auch die Zuordnung der Daten zu aktuellen Infrastrukturen, Systemen und Ressourcen, da er einen Gesamtüberblick darüber bietet, welche Daten verfügbar sind und wofür sie verwendet werden. Der Katalog gibt auch an, ob die Daten auf dem IoT-Gerät selbst gespeichert sind und welche zusätzlichen Tools oder Softwareanwendungen erforderlich sind, um die Daten zu extrahieren, zu übertragen, zu speichern und zu analysieren. Standard-Metadaten erleichtern es Unternehmen auch, die Einhaltung von Vorschriften in stark regulierten oder reglementierten Branchen nachzuweisen, was bei IoT-generierten Daten in der Regel schwierig ist, da sich die Technologie so schnell weiterentwickelt. Unternehmen können einen Bericht über ihre IoT-Systeme erstellen, in dem die relevanten Metadaten für die Einhaltung von Audits aufgeführt sind.

Metadaten lösen das Problem der IoT-Interoperabilität Der Metadatenkatalog kann auch bei einer der größten Herausforderungen des IoT helfen: der Interoperabilität. IoT-Geräte können sich mit vielen anderen Geräten und Systemen verbinden und mit ihnen kommunizieren. Die Verbesserung der Interoperabilität bedeutet, dass mehr Systeme IoT-Geräte und die von ihnen erzeugten Daten nutzen können. Metadaten lösen die Herausforderung der Interoperabilität, indem sie Geräten und Systemen, die mit IoT-Geräten interagieren möchten, helfen, diese schnell zu identifizieren und über das richtige Kommunikationsprotokoll zu verbinden. Anhand von Metadaten können andere Geräte auch erkennen, welche Daten das IoT-Gerät austauschen kann. Diese Art von Informationen macht die Verbindung zu einem IoT-Gerät effizienter und reduziert Wartezeiten und andere netzwerkweite Verzögerungen.

Metadaten integrieren ältere Hardware und Software Die IoT-Technologie und die Anwendungsfälle entwickeln sich schnell weiter, und es werden häufig neue Produkte eingeführt. Aber es gibt auch IoT-Geräte der älteren Generation, die noch im Einsatz sind. Metadaten können dabei helfen, sie Oldies unter den IoT-Geräten, -Anwendungen oder -Systemen zu verbinden, die ein Unternehmen möglicherweise noch in seinem Fuhrpark oder Netzwerk hat. Sie helfen dabei, die Altsysteme früher in Arbeitsabläufen und Netzwerkverbindungen zu identifizieren, so dass die Daten an ein relevanteres Ziel verschoben werden können. Metadaten können auch anzeigen, wann ein Unternehmen ein zusätzliches System oder Tool benötigt, um das Altsystem oder seine Daten zu nutzen. Unternehmen können Metadaten auch verwenden, um Systeme oder IoT-Geräte zu identifizieren, die aufgerüstet oder ersetzt werden müssen.