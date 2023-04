Intel DevCloud: Sandbox mit Zugriff auf Intel-Software

Die Intel DevCloud for oneAPI bietet ein Programmiermodell, mit dem Entwickler einheitliche, architektur- und anbieterübergreifende Programme schreiben können. Wir haben das Thema bereits in einem anderen Artikel einleitend behandelt.

Im Zentrum dabei steht die Intel Developer Cloud. Dabei handelt es sich um eine Sandbox für Entwickler, die bei den verschiedenen Schritten der Entwicklung mit OpenVino sowie High-Level Design (HLD) wie Intel OneAPI, OpenCL, HLS und RTL unterstützen.

Verbindungsaufbau zur Intel DevCloud mit einem Jupyter Notebook

Die Verbindung zur Intel DevCloud lässt sich auch mit Jupyter Notebooks aufbauen. Ein Beispiel findet man im DevCloud-Menü über Connect with JupyterLab und der Auswahl von Launch JupyterLab.

Abbildung 1: Verbindungsaufbau mit der Intel DevCloud über ein Jupyer-Notebook.

Nach der erfolgreichen Verbindung erstellt Intel DevCloud eine neue Sitzung, in der mit einem JupyterLab-Zugang Projekte auf Basis von Intel oneAPI entwickelt werden können. Das Notebook basiert auf Python 3.8 und einem Intel oneAPI-Kernel. Bis die Sitzung bereitsteht, kann es einige Minuten dauern.

Abbildung 2: Die Intel Developer Cloud über Jupyter-Noteboooks nutzen.

Die Sitzung hat ein Zeitlimit. Wieviel Zeit bleibt, lässt sich in einer Terminal-Sitzung in der Intel DevCloud über Launcher – Other – Terminal herausfinden. Die Sekunden bis zum Logout werden mit dem folgenden Befehl angezeigt:

qstat -f $PBS_JOBID | grep Walltime.Remaining

Ist das Limit abgelaufen, lassen sich jederzeit neue Sitzungen starten. Das geht zum Beispiel über die Adresse jupyter.oneapi.devcloud.intel.com. Nutzen Entwickler die Umgebung für eigenen Code, muss darauf geachtet werden, das man das Jupyter-Notebook unter File – Save Current Workspace speichert. Es erfolgt keine automatische Speicherung der Daten.

Abbildung 3: Eigene Jupyter-Notebooks lassen sich in der Intel Developer Cloud speichern, allerdings nicht manuell.

Intel stellt das Notebook auf einem Server in der Cloud bereit. Der Server ist dabei nicht für einen Entwickler reserviert, andere Nutzer können den gleichen Server verwenden, allerdings nicht in der gleichen Sitzung. Die eigenen Daten bleiben somit geschützt. Es kann aber sein, dass ein Server ausgelastet ist, wenn viele Entwickler gleichzeitig ressourcenintensive Workloads testen. Generell lässt sich diese Umgebung auch für das Training von KI-Modellen einsetzen. Wieviele logische CPUs und Arbeitsspeicher in der aktuellen Sitzung bereitstehen, lässt sich mit folgenden Befehlen prüfen:

taskset -c -p $$

/usr/local/bin/qstat -f $PBS_JOBID | grep vmem