Edge-Sicherheit: Herausforderungen und Schutzmaßnahmen

Es ist bereits schwierig, herkömmliche Cloud-Workloads zu sichern. Workloads am Netzwerkrand sind jedoch zusätzlichen Sicherheitsherausforderungen ausgesetzt, beispielsweise einer größeren Angriffsfläche und einem erhöhten Risiko physischer Sicherheitsangriffe.

Eine effektive Edge-to-Cloud-Sicherheitsstrategie mindert Bedrohungen in der gesamten IT-Infrastruktur eines Unternehmens und ermöglicht gleichzeitig Effizienz und Skalierbarkeit bei Sicherheitsmaßnahmen. Für Unternehmen, die Edge Computing nutzen, um die Leistung zu steigern oder Prozesse zu digitalisieren, ist die Implementierung von Sicherheit am Edge genauso wichtig wie die Sicherung von Workloads in herkömmlichen Rechenzentren.

Erfahren Sie mehr über die Grundlagen der Edge-Sicherheit, ihre Herausforderungen und Best Practices für die Sicherung von Edge-Workloads.

Was ist Edge Computing? Edge Computing bezeichnet eine IT-Infrastruktur, die physisch näher an den Endnutzern oder Datenquellen liegt als herkömmliche Cloud-Rechenzentren. Denken Sie beispielsweise an ein IoT-Gerät, das die Bedingungen in einer Fabrik überwacht, oder an ein intelligentes Gerät, das den Gesundheitszustand eines Patienten verfolgt. Dies sind nur einige Beispiele für Geräte, die am Netzwerkrand betrieben werden. Edge Workloads stellen eine Reihe besonderer Sicherheitsherausforderungen dar, die in herkömmlichen Rechenzentren entweder gar nicht existieren oder in Edge-Umgebungen stärker ausgeprägt sind. Dazu gehören eine größere Angriffsfläche, die sich über mehrere Geräte erstreckt, begrenzte Rechenleistung und Netzwerksicherheitsrisiken.

Typische Sicherheitsschwächen von Edge-Workloads Nachfolgend einige der klassischen Schwachstellen von Edge Workloads in einer genaueren Betrachtung. 1. Angriffsfläche Edge-Netzwerke umfassen oft mehrere einzelne Geräte. Eine Gesundheitseinrichtung, das beispielsweise Fernsensoren zur Überwachung der Vitalfunktionen von Patienten einsetzt, kann Tausende solcher Geräte in Betrieb haben. Ebenso kann ein Versorgungsunternehmen, das IoT-Geräte zur Überwachung von Gasleitungen an entfernten Standorten einsetzt, auf ein Netzwerk mit Zehntausenden von Sensoren angewiesen sein. Die schiere Größe der Edge-Infrastruktur kann zu größeren Angriffsflächen führen, da Angreifer mehr Geräte ins Visier nehmen können. Wenn Geräte über unterschiedliche Standorte verteilt sind, kann es schwieriger sein, zentrale Sicherheitskontrollen zu implementieren, was das Management der Angriffsflächen erschwert. 2. Physische Sicherheitsbedrohungen Die meisten Cloud-Rechenzentren sind sehr widerstandsfähig gegen physische Angriffe. Hier gelten diesbezüglich in der Regel strenge Vorschriften, die es einzuhalten gilt. So sind Cloud-Rechenzentren meist mit einer Vielzahl von physischen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, um Eindringlinge abzuschrecken und fernzuhalten. Im Vergleich dazu ist die physische Sicherheit an den Edge-Standorten in der Regel weniger umfassend, da sie sich in Umgebungen befinden, zu denen jeder leicht Zugang hat. Das bedeutet nicht, dass Administratoren nicht in die physische Sicherheit ihrer Anlagen investieren können, aber sie könnten im Vergleich zu einem Rechenzentrum einen Ressourcennachteil haben. 3. Risiken für die Netzwerksicherheit Edge Workloads sind auf ein zentrales Netzwerk angewiesen, um miteinander und mit Anwendungen in Cloud-Rechenzentren zu kommunizieren. Jeder, der Zugriff auf diese Netzwerkverbindungen hat, könnte potenziell sensible Informationen abfangen, die von Edge-Geräten erzeugt werden. Wenn die Daten nicht verschlüsselt sind, können sie eingesehen werden. Angreifer können auch Netzwerkdaten in einem herkömmlichen Rechenzentrum ins Visier nehmen. Dies ist jedoch in der Regel schwieriger, da die Netzwerkinfrastruktur von Rechenzentren zusätzlich geschützt ist und nicht den physischen Sicherheitsrisiken von Edge-Netzwerken ausgesetzt ist. 4. Begrenzte Rechenleistung Edge-Geräte sind oft klein und verfügen nur über begrenzte Rechen- und Speicherressourcen. Bedenken Sie, dass beim Edge Computing die Infrastruktur in der Nähe des Endgeräts des Benutzers platziert wird. Denken Sie beispielsweise an intelligente Kameras oder autonome Fahrzeuge. Diese können nicht die Ressourcen eines Rechenzentrums nutzen. Infolgedessen sind diese Geräte möglicherweise nicht in der Lage, die Art von Sicherheitsüberwachungs- oder Härtungssoftware auszuführen, die Unternehmen häufig auf herkömmlichen Endgeräten installieren. 5. Kundenspezifische Hardware und Software Einige Edge-Geräte enthalten maßgeschneiderte Hardwarekomponenten. Sie können auch nicht standardmäßige Betriebssysteme oder maßgeschneiderte Software verwenden. Diese Anpassung kann spezifischen Workload-Anforderungen oder Compliance-Anforderungen entsprechen. Eine mangelnde Standardisierung kann jedoch zu Sicherheitsproblemen führen, da es dadurch schwieriger wird, Edge Workloads angemessen zu überwachen. Die meisten Tools zur Überwachung der Cybersicherheit und zur Erkennung von Anomalien funktionieren mit Standardanwendungen und Betriebssystemen, nicht jedoch unbedingt mit denen, die in Edge-Umgebungen vorhanden sind. 6. Angriffe auf die Hardwarelieferkette Es besteht das Risiko, dass Angreifer während der Herstellung oder des Transports die Hardware von Edge-Geräten manipulieren könnten. Potenzielle Angreifer könnten beispielsweise bösartige Firmware darauf installieren. Obwohl solche Angriffe bislang selten vorkamen, stellen sie ein echtes Risiko dar. Dies gilt insbesondere angesichts der Komplexität und mangelnden Transparenz der globalen Hardwarelieferketten, in denen IoT-Geräte hergestellt werden. Für Unternehmen, die auf Edge Computing setzen, und für Anwendungsfälle, in denen dies einfach sinnvoller ist, müssen wir uns jedoch eingehender mit der Frage befassen, wie Edge-Computing-Workloads gesichert werden können. Abbildung 1: Beim Edge Computing werden die Daten an der Peripherie des Netzes verarbeitet, so nah wie möglich an der Ursprungsquelle.

Was bedeutet Sicherheit am Netzwerkrand? Die Sicherheit am Netzwerkrand erstreckt sich auf alle Aspekte der Edge-Sicherheit, einschließlich der physischen Gerätesicherheit, der Edge-Softwaresicherheit, der Netzwerksicherheit und des Schutzes sensibler Daten, die auf Edge-Geräten gespeichert sind. Sicherheit am Netzwerkrand ist eine eigene Disziplin. Unternehmen, die Edge-Geräte neben herkömmlichen, Cloud-basierten Workloads einsetzen, müssen jedoch die Edge-Sicherheit nahtlos in ihre übergeordnete Strategie integrieren. Dazu müssen Unternehmen die Grenzen herkömmlicher Sicherheitsmaßnahmen beim Schutz von Edge Workloads verstehen. Es gilt das Modell der geteilten Verantwortung zu berücksichtigen. In herkömmlichen öffentlichen Cloud-Umgebungen übernehmen Cloud Service Provider (CSPs) die Verantwortung für den Schutz der zugrunde liegenden Infrastruktur, auf der Cloud-Workloads gehostet werden. Ihre Kunden sind in der Regel für die Sicherheit der Software verantwortlich, die sie auf der Cloud-Infrastruktur betreiben. Unternehmen müssen sich der Grenzen herkömmlicher Sicherheitsmaßnahmen beim Schutz von Edge Workloads bewusst sein. Wenn Administratoren Edge-Geräte zu ihrer IT-Infrastruktur hinzufügen, können sie die Sicherheit ihrer Edge-Infrastruktur nicht einem CSP anvertrauen. Da der CSP keine Kontrolle über die Edge-Geräte hat, sind die Administratoren für deren Sicherheit verantwortlich. Dies gilt sogar für Cloud-basierte Dienste wie AWS IoT Device Management oder Azure IoT Hub, die Edge-Geräte verwalten. Diese Dienste verfolgen zwar Edge-Geräte und können bei Aufgaben wie der Überwachung und Software-Updates helfen, aber sie können nicht alle Aspekte der Edge-Sicherheit abdecken, da die CSPs keine Kontrolle über die Edge-Geräte selbst haben. Wie können Administratoren nun ihre Edge Workloads am besten schützen?