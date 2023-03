E-Mail-Marketingstrategien für E-Commerce-Unternehmen

Online-Händler suchen ständig nach neuen Möglichkeiten, ihre Umsätze zu steigern, Stammkunden zu gewinnen und ihren Marktanteil in einem wettbewerbsintensiven digitalen Shopping-Bereich zu erhöhen.

Als die COVID-19-Pandemie begann, gingen direkte Einkäufe in Geschäften zurück, da mehr Menschen zu Hause blieben und arbeiteten. Immer mehr Unternehmen verließen sich auf Online-Shops und E-Mail-Marketingstrategien, um ihre Kunden besser anzusprechen. Selbst als die Einzelhändler nach 2020 einen Aufschwung bei der Kundenfrequenz erlebten, setzten sie auf kreative E-Mail-Marketingstrategien, um den Online-Verkauf zu fördern und die Möglichkeit zu bieten, die Produkte in den Geschäften abzuholen.

Eine E-Commerce-E-Mail-Marketingstrategie geht über den Versand von Werbung an eine Liste von Kontakten hinaus. Sie umfasst auch Sequencing, Retargeting und Personalisierung mit einzigartigen, auf das jeweilige Segment zugeschnittenen Inhalten.

Unternehmen versenden Marketingnachrichten mit der Absicht, ihre Kunden zu informieren, ihre Loyalität zu stärken oder Produkte in verschiedenen Phasen der Customer Journey zu verkaufen. Ein E-Mail-Marketingkanal ist eine eigene Marketingaktivität, das heißt der Absender hat die vollständige Kontrolle über den Inhalt und die Verteilung an verschiedene Zielgruppensegmente bei geringen Kosten.

In seiner grundsätzlichen Form ist E-Commerce-E-Mail-Marketing der Einsatz von E-Mail-Kampagnen zur Umsatzsteigerung eines Online-Shops. Willkommens-E-Mails, E-Mails beim Verlassen des Warenkorbs und andere Kampagnen zur Pflege von Abonnenten konzentrieren sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen.

Wenn die Datenbank eines Unternehmens wächst, sollten Marketingexperten diese Mitglieder in Kategorien einteilen, die mit der Kaufhistorie oder den Seitenbesuchen übereinstimmen. Um Zielgruppen zu segmentieren, sollten Vermarkter wichtige Informationen über Kunden sammeln, zum Beispiel demografische Daten aus Formularen oder Kaufverhalten, Interessengebiete und Geburtstag.

Vermarkter können viele verschiedene Arten von E-Mails versenden, um die Klickraten (Click-Through Rate, CTR) und die Kundenbindung zu erhöhen. Die E-Mails sollten überzeugend sein und eine Mischung aus Text und Fotos mit einem Aufruf zum Handeln (Call to Action, CTA) enthalten, der die Aufmerksamkeit des Lesers weckt.

3. Binden Sie bestehende Kunden für Wiederholungskäufe

Marketingspezialisten können am einfachsten mit Personen in Kontakt treten, die bereits in einem Online-Shop eingekauft haben. Teams können diese Zielgruppe auf verschiedene Weise ansprechen, zum Beispiel durch folgende Maßnahmen: