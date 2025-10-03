Die täglichen Scrum-Fragen hinterfragen

Früher wurden Entwickler dazu angehalten, die drei standardmäßigen täglichen Scrum-Fragen zu beantworten:

Was haben Sie gestern gemacht?

Was haben Sie heute gemacht?

Was behindert gegebenenfalls Ihren Fortschritt?

Mittlerweile wurden Verweise auf diese drei Fragen allerdings aus dem Scrum Guide (PDF) entfernt. Bedeutet das, dass diese drei täglichen Scrum-Fragen schlecht sind? Nicht wirklich – es ist nur so, dass das tägliche Stellen dieser Fragen den Wert des täglichen Scrums zunichte machen können.

Hier sind fünf mögliche Nachteile, wenn Entwickler jeden Arbeitstag die drei täglichen Scrum-Fragen beantworten müssen:

Die Fragen werden zur Routine und verlieren ihren Wert. Die Fragen gehen nicht tief genug. Die Fragen sind individuell orientiert, nicht zielorientiert. Die Fragen fördern nicht die Problemlösung im Team. Sie verwandeln das tägliche Scrum in ein Statusmeeting.

Der Einzelne versus das Team Das Ziel eines Sprints ist es, dass das Scrum-Team zusammenarbeitet, um das Sprint-Ziel zu erreichen. Die drei täglichen Scrum-Fragen konzentrieren sich auf individuelle Aufgaben und individuelle Hindernisse. Ein Sprint ist erfolgreich, wenn Entwickler als Team und nicht als Einzelpersonen arbeiten. Stellen Sie keine Fragen, die sich auf den Einzelnen konzentrieren: Was werden Sie heute tun? Und was haben Sie gestern getan? Wenn das Scrum-Team die Sprint-Backlog-Elemente nicht rechtzeitig fertigstellt und das Sprint-Ziel aus dem Fokus gerät, besprechen Sie, was das Team tun kann, um sich anzupassen und den Kurs zu korrigieren. Das ist hilfreicher als Fragen zu stellen, die das tägliche Scrum wie ein tägliches Standup-Meeting wirken lassen.

Monotonie bremst die Dynamik Das tägliche Scrum soll eine 15-minütige Diskussion zwischen den Entwicklern darüber sein, was sie getan haben, um das Scrum-Ziel zu erreichen, und welche Hilfe sie benötigen, um sicherzustellen, dass das Team alle Elemente im Sprint-Backlog abarbeitet. Wenn alle Mitglieder des Entwicklungsteams gezwungen sind, jeden Tag die gleichen drei Fragen zu beantworten, lässt die Begeisterung für das tägliche Scrum nach und die Entwickler verlieren ihre Motivation.

Verpasste Gelegenheiten bedeuten mehr Meetings Ein Scrum-Team kann bis zu zehn Entwickler umfassen. Das tägliche Scrum ist auf 15 Minuten begrenzt. In einem Team von neun oder zehn Personen bleibt nur sehr wenig Zeit, nachdem jeder Entwickler die drei täglichen Scrum-Fragen beantwortet hat. Wenn jeder Entwickler nur 90 Sekunden spricht, sind die 15 Minuten des täglichen Scrums bereits aufgebraucht. Es bleibt keine Zeit, um Themen zu besprechen, die für den Fortschritt des Teams beim Erreichen des Sprint-Ziels möglicherweise relevanter sind. Eines der Ziele des täglichen Scrums ist laut dem offiziellen Scrum Guide: die Kommunikation zu verbessern, Hindernisse zu identifizieren, schnelle Entscheidungen zu fördern und damit die Notwendigkeit weiterer Meetings zu beseitigen. Wenn das gesamte tägliche Scrum durch die drei täglichen Scrum-Fragen und die hastigen 90-Sekunden-Antworten der Entwickler in Anspruch genommen wird, bleibt keine Zeit, um andere Probleme und Hindernisse angemessen zu besprechen. Dies zwingt die Entwickler dazu, andere Meetings anzusetzen, um Hilfe bei Problemen zu erhalten, die sie sonst während des täglichen Scrums hätten angehen können. Dies steht in direktem Widerspruch zu den erklärten Zielen des täglichen Scrums.

Statusberichterstattung versus Problemlösung Ein weiteres Ziel des täglichen Scrums, das im Scrum Guide aufgeführt ist, lautet: Überprüfen Sie den Fortschritt in Richtung des Sprint-Ziels und passen Sie das Sprint-Backlog bei Bedarf an, indem Sie die anstehenden geplanten Arbeiten anpassen. Das tägliche Scrum ist nicht als Statusbesprechung gedacht, in der Entwickler dem Management über ihre Arbeit berichten. Das tägliche Scrum ist eine Gelegenheit für Entwickler, Probleme zu diskutieren, Bedenken anzusprechen und Teamprobleme zu lösen, die das Sprint-Ziel gefährden. Entwickler sollten ihre Fortschritte transparent darlegen und diskutieren, wie sie ihre aktuellen Pläne anpassen können, um Backlog-Elemente termingerecht abzuschließen und das Scrum-Ziel zu erreichen. Leider neigen die drei täglichen Scrum-Fragen dazu, eine offene und ehrliche Diskussion zu verhindern. Stattdessen machen sie das tägliche Scrum eher zu einem Statusbericht, in dem der Product Owner oder Scrum Master den Fortschritt verfolgt. „Die drei täglichen Scrum-Fragen mögen ein wenig wie ein Statusbericht wirken, aber das bedeutet nicht, dass sie niemals verwendet werden sollten“, sagt Dave West, CEO von Scrum.org. „Sie können immer noch unglaublich wertvoll sein, und man sollte sie verwenden, wenn sie für einen Sinn ergeben. Man sollte nur darauf achten, dass man nicht seine ganze Zeit damit verbringt, sich auf das zu konzentrieren, was man gestern getan hat und was man heute tut, und sich nicht wirklich darauf konzentriert, wie man das [Scrum] besser machen kann.“

Rollenverwirrung im täglichen Scrum Viele Scrum-Teams, die die drei täglichen Scrum-Fragen verwenden, beginnen ihre Meetings mit dem Scrum Master in alphabetischer Reihenfolge und fragen jeden Entwickler nach seinem Update. Das ist eigentlich ein Verstoß gegen den Scrum Guide. Scrum-Teams sind selbstorganisiert und selbstverwaltet. Das Entwicklungsteam organisiert, verwaltet und führt das tägliche Scrum durch. Das ist nicht die Aufgabe des Scrum Masters. Tatsächlich ist der Scrum Master nicht einmal verpflichtet, am täglichen Scrum teilzunehmen, und selbst wenn er daran teilnimmt, sollte er sich nicht einmischen. Nur Personen, die aktiv an einem Sprint-Backlog-Element arbeiten, sollten am täglichen Scrum teilnehmen. Wenn der Scrum Master die Kontrolle über das tägliche Scrum übernimmt und dieses zeitlich begrenzte Ereignis leitet, bedeutet dies, dass Sie sich nicht an den Scrum Guide halten. Die teilweise Einhaltung oder Abweichung von bestimmten Scrum-Praktiken und -Prinzipien wird als ScrumBut (es ist Scrum, aber...) bezeichnet, und Teams sollten dies unter allen Umständen vermeiden.