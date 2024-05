Cloud Threat Intelligence: Bedrohungsdaten richtig nutzen

Viele Unternehmen speichern mittlerweile mehr sensible Daten und Ressourcen in der Cloud als im eigenen Rechenzentrum - und Angreifer haben dies erkannt. Unternehmen müssen die Bedrohungen kennen, die Angreifer in der Cloud verursachen. Eine Möglichkeit, sich über potenzielle Angriffe auf dem Laufenden zu halten, ist der Einsatz von Cloud Threat Intelligence.

Threat Intelligence umfasst das Sammeln, Klassifizieren und Auswerten von Wissen über Angreifer. Die Teams sammeln Sicherheitsdaten aus einer Vielzahl von Quellen, darunter Protokolle, Sicherheitskontrollen und Bedrohungsdaten-Feeds von Drittanbietern, und analysieren diese Daten dann, um die Risiken zu mindern.

Da die Cloud immer allgegenwärtiger wird, muss sie zu einem integralen Bestandteil des Bedrohungsanalyseprozesses werden. Sicherheits- und Betriebsteams sollten Zeit und Ressourcen für die Entwicklung, Sammlung und Implementierung von Cloud-spezifischen Bedrohungsdaten bereitstellen.

Unternehmen können Cloud-spezifische Bedrohungsdaten von verschiedenen externen Quellen sammeln, darunter Cloud Service Provider (CSP), Threat Intelligence Provider und Managed Security Service Provider (MSSP).

Strategische und operative Cloud-Bedrohungsdaten Sicherheitsteams müssen sowohl strategische als auch operative Bedrohungsdaten auswerten. Strategische Bedrohungsdaten betreffen Führungskräfte und nicht-technische Interessengruppen, die Entscheidungen zum Risikomanagement treffen. Zu den Beispielen für strategische Cloud-Bedrohungsdaten gehören folgende: Aktuelle Angriffstrends und Kampagnen, die auf einen bestehenden Dienstanbieter abzielen, wie beispielsweise die von China gesponserten Angriffe auf Microsoft in den Jahren 2022 und 2023.

Reputationsänderungen bei Cloud-Diensten, die sich auf ein Kundenunternehmen auswirken könnten.

Neue Schwachstellen oder Angriffe, die auf bestimmte Cloud-Workloads oder genutzte Diensttypen abzielen, wie Serverless, Kubernetes oder Container. Operative Bedrohungsdaten sind eher taktischer Natur. Sie helfen bei der Information von Security Operations Center (SOC), Threat Hunting, DevOps und anderen technischen Teams. Beispiele für operative Bedrohungsinformationen sind folgende: Spezifische Angriffsmuster gegen Cloud-Ressourcen, einschließlich Passwort-Spraying, Missbrauch von API-Schlüsseln und privilegierten Rollen sowie Einsatz und Betrieb von Kryptowährungs-Minern in Containern.

Nutzung von Cloud-Speichern und anderen Diensten zum Hosten und Verbreiten von Malware.

Protokolle der Cloud-Anbieter und Ereignisdaten, die auf eine unerlaubte Nutzung von Ressourcen, ungewöhnliche Zugriffsversuche, versuchte ausgehende Verbindungen für die Datenexfiltration oder Befehls- und Kontrollfunktionen und so weiter hinweisen könnten.