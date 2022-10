Cloud Detection and Response: Cloud-Bedrohungen erkennen

CDR umfasst alle Aspekte der Sicherheitstransparenz in der Cloud, um die Erkennung und Reaktion in einer vernetzten Cloud-Struktur zu erleichtern. In dieser Hinsicht ähnelt CDR am meisten XDR, dass EDR und NDR mit SIEM verbindet, um ein umfassenderes Spektrum an Erkennungs- und Reaktionsmöglichkeiten und Kontrollen zu bieten. CDR umfasst Cloud-Workloads aller Art - VMs, Container und Serverless - sowie Cloud-Netzwerke, Speicherknoten und mehr.