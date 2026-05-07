Cloud-ASM: Die Angriffsfläche der Cloud im Griff behalten

Im Zuge der Umstellung auf öffentliche Public-Cloud-Umgebungen stellen immer mehr Unternehmen fest, dass ihre Angriffsflächen nicht mehr fest umrissene Perimeter sind, sondern sich ständig verändernde Ansammlungen von Diensten, Identitäten, APIs und Konfigurationen. Herkömmliche Sicherheits-Tools, die für eher statische Umgebungen entwickelt wurden, sind nicht dafür ausgelegt, solche dynamischen Veränderungen über Produkte und Plattformen hinweg zu bewältigen. Für Sicherheitsteams ist dies ein ernstes Problem, da ihnen dadurch möglicherweise die Ressourcen fehlen, um Bedrohungen durch Akteure zu erkennen, zu verhindern und zu mindern, die nur darauf warten, jede Schwachstelle auszunutzen.

Viele Sicherheitsteams in Unternehmen betrachten Cloud Attack Surface Management (Cloud ASM) als attraktivere Alternative zu ihren herkömmlichen oder älteren Tools. Cloud-ASM erweitert die Prinzipien des herkömmlichen Angriffsflächenmanagements auf Cloud-native Umgebungen und hilft Sicherheitsteams dabei, alle – absichtlich oder unabsichtlich – exponierten Elemente in SaaS- und IaaS-Umgebungen zu erkennen, zu überwachen und zu schützen.

Die Grundlagen von Cloud ASM Cloud-ASM-Plattformen konzentrieren sich auf die Erkennung, Analyse und Minimierung von Cloud-exponierten Assets, auf die über das Internet oder andere Cloud-Mandanten zugegriffen werden kann. Cloud-ASM korreliert Cloud-Anbieter-APIs, DNS-Einträge, Zugriffsrichtlinien, IP-Bereiche, SaaS-Integrationen und Identitätsbeziehungen, um die Cloud-Präsenz eines Unternehmens abzubilden. Im Gegensatz zu älteren externen Scannern, die nur von außen nach innen schauen, korreliert Cloud-ASM externe Sichtbarkeit und Cloud-interne Telemetrie, um eine vollständige Bestandsaufnahme dessen zu erstellen, was ein Angreifer ausnutzen könnte. Moderne Cloud-ASM nutzt Automatisierung, graphbasierte Analysen und manchmal auch KI-gestützte Anomalieerkennung, um die Angriffsfläche bei wachsenden oder sich verändernden Umgebungen auf dem neuesten Stand zu halten. Die leistungsstärksten Cloud-ASM-Plattformen verfügen über die folgenden wichtigen Funktionen: Kontinuierliche Erkennung von Cloud-Assets. Automatisierte Identifizierung von öffentlichen Endpunkten, APIs, Speicherdiensten, VMs, serverlosen Funktionen, Identitätsobjekten und zugehörigen Metadaten.

Automatisierte Identifizierung von öffentlichen Endpunkten, APIs, Speicherdiensten, VMs, serverlosen Funktionen, Identitätsobjekten und zugehörigen Metadaten. Externe Expositionskartierung. Eine Darstellung dessen, was ein Angreifer im Internet sieht, einschließlich öffentlicher Endpunkte, offener Ports, durchgesickerter DNS-Einträge, Zertifikatszuordnungen und Cloud-spezifischer Expositionen, wie zum Beispiel öffentliche S3-Buckets oder anonyme Identitäts- und Zugriffsverwaltungsrollen.

Eine Darstellung dessen, was ein Angreifer im Internet sieht, einschließlich öffentlicher Endpunkte, offener Ports, durchgesickerter DNS-Einträge, Zertifikatszuordnungen und Cloud-spezifischer Expositionen, wie zum Beispiel öffentliche S3-Buckets oder anonyme Identitäts- und Zugriffsverwaltungsrollen. Erkennung von Fehlkonfigurationen. Berichterstattung über riskante oder nicht konforme Einstellungen auf der Grundlage von Frameworks wie BSI, CIS und NIST oder Best Practices von Anbietern.

Berichterstattung über riskante oder nicht konforme Einstellungen auf der Grundlage von Frameworks wie BSI, CIS und NIST oder Best Practices von Anbietern. Sichtbarkeit von Identitäten und Zugriffsflächen. Zuordnung von Rollen, Vertrauensbeziehungen, Berechtigungen und übermäßig freizügigen Richtlinien, die Wege zur Ausweitung von Berechtigungen schaffen. Bewusstsein für SaaS- und Drittanbieter-Integrationen. Verfolgung von OAuth-Beziehungen, Dienstprinzipalen, API-Schlüsseln und Cloud-übergreifenden Vertrauensgrenzen.

Zuordnung von Rollen, Vertrauensbeziehungen, Berechtigungen und übermäßig freizügigen Richtlinien, die Wege zur Ausweitung von Berechtigungen schaffen. Bewusstsein für SaaS- und Drittanbieter-Integrationen. Verfolgung von OAuth-Beziehungen, Dienstprinzipalen, API-Schlüsseln und Cloud-übergreifenden Vertrauensgrenzen. Risikopriorisierung. Rangliste der Exposition basierend auf Ausnutzbarkeit, Auswirkungsradius und geschäftlichen Auswirkungen.

Der Unterschied zwischen traditionellem Attack Surface Management und Cloud-ASM Obwohl alle ASM-Plattformen viele Kernfunktionen gemeinsam haben, gibt es einige spezifische Unterschiede, die für Cloud-Umgebungen charakteristisch sind. Beispielsweise konzentriert sich traditionelles ASM auf exponierte öffentliche Ressourcen und externe Perimeter-Ressourcen wie Domains, Zertifikate, IP-Adressen und internetbasierte Dienste. Diese Plattformen helfen Sicherheits- und Betriebsteams dabei, besser zu verstehen, auf welche Online-Dienste ein Angreifer potenziell zugreifen könnte. Cloud-ASM geht noch einen Schritt weiter und findet offengelegte Fehlkonfigurationen, Berechtigungen, APIs, SaaS-Verbindungen und Identitäten in der Cloud, selbst wenn diese nicht mit einem dedizierten Server oder einer herkömmlichen IP-Adresse verbunden sind. Cloud-ASM kann Teams dabei helfen, die folgenden wichtigen Fragen zur Sicherheitslage des Unternehmens zu beantworten: Welche Cloud-Dienste sind von außen zugänglich?

Welche internen Cloud-Identitäten bergen das Risiko einer lateralen Bewegung?

Welche APIs, SaaS-Integrationen oder serverlosen Funktionen vergrößern die Angriffsfläche des Unternehmens?

Welche Cloud-nativen Fehlkonfigurationen könnten das Unternehmen angreifbar machen?