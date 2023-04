5 Beispiele für Content-Marketingstrategien im E-Commerce

Gute Inhalte vermitteln Informationen über ein Produkt oder eine Marke, wecken das Interesse und bauen langfristige Beziehungen zu Kunden auf. Bei den Inhalten sind viele Aspekte zu berücksichtigen, darunter ihre Relevanz für die Kunden, die verwendeten Schlüsselwörter und ihre Gesamtwirkung.

Das Teilen von aussagekräftigen und relevanten Geschichten kann unterstützen, organischen Traffic aufzubauen. Außerdem können gute Infografiken wichtige Themen zusammenfassen und werden von den Kunden eher in den sozialen Medien geteilt. Gleichzeitig müssen Content-Marketingteams auch überlegen, worauf sie ihre E-Commerce-Content-Strategie konzentrieren. Möglicherweise möchten sie mit neuen Medien experimentieren, zum Beispiel mit Videos oder nutzergenerierten Inhalten.

Im Folgenden finden Sie fünf Beispiele für Content-Marketingstrategien im E-Commerce.

„Das Hosten und Erstellen eines personalisierten Blogs, der auf die Interessen Ihrer Nutzer zugeschnitten ist, kann Sie unterstützen, sich in vielerlei Hinsicht von konkurrierenden Diensten abzuheben“, erklärt Hu. Zu den Vorteilen von personalisierten Blogs gehören:

2. Forschungsberichte

Ian Televik, ehemaliger Vice President of Marketing and CX bei Fabric, einer On-Demand-Einzelhandelsplattform, findet es hilfreich, gründliche, relevante Forschungsberichte zu veröffentlichen, die sich mit Themen befassen, die dem Publikum wichtig sind. Sein Team untersuchte die Personas der Zielkunden und die für sie relevanten Inhalte. Diese Recherchen unterstützen bei der Erstellung spezifischer, langer Berichte zu diesen Themen.

„Wenn wir sorgfältig vorgingen, fanden wir einzigartige Kernaussagen, die für unsere Zielgruppe wertvoll sind und ihr Interesse so weit wecken, dass sie sich mehr mit unserer Marke auseinandersetzen“, erläutert Televik.

Televik sagt, dass sein Team auch bei der Verbreitung von Inhalten kreativ sein muss. Es gelang ihnen in der Vergangenheit, einen Bericht in kleinere Bestandteile umzuwandeln, die über E-Mail, soziale Medien, Pressemitteilungen und ausgehende Vertriebsmitteilungen verteilt wurden. Oft erreichten sie dieselbe Zielgruppe mehrmals mit verschiedenen Teilen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Leute den gesamten Bericht haben wollten.