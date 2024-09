Digitales Bezahlen als möglicher Verlust der Anonymität

Das Nutzerverhalten von Verbrauchern am physischen Point-of-Sales (PoS) in Deutschland verschiebt sich in den letzten Jahren immer weiter in Richtung digitaler Zahlungsmethoden, erklärte der Digitalverband Bitkom im Positionspapier „Wahlfreiheit beim Bezahlen“ (PDF). Der Digitalverband Bitkom fordert die flächendeckende Akzeptanz mindestens einer digitalen Bezahlmethode als gleichwertige Alternative zum Bargeld, und zwar überall, wo bezahlt werden muss, zum Beispiel im Handel, in der Gastronomie, im Nahverkehr oder auch in Behörden. Mindestbeträge beim digitalen Bezahlen sollten ebenfalls entfallen.

Laut Bitkom ist das digitale Bezahlen auch der ausgesprochene Wunsch der Kundinnen und Kunden. 95 Prozent haben demnach an der Kasse im Geschäft vor Ort kontaktlos mit Smartphone, Smartwatch oder Karte bezahlt. Vor zwei Jahren lag der Anteil erst bei 85 Prozent. 70 Prozent stört es, wenn man im Laden nicht bargeldlos bezahlen kann.

Doch die Akzeptanz für digitales Bezahlen hängt immer auch mit der Sicherheit und dem Schutz für die Daten zusammen. So berichtet das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) Für viele Konsumenten ist Bargeld weiterhin das Zahlungsmittel der Wahl. Sicherheitsbedenken, nicht wahrgenommene Mehrwerte des mobilen Zahlens, aber auch die noch fehlende Möglichkeiten seien nur einige Gründe der schleppenden Entwicklung, so das BSI.

Eine Frage der Transparenz bei digitalen Zahlungen Als einen der Vorteil des digitalen Bezahlens nennt das BSI, dass alle einzelnen Transaktionen auf dem jeweiligen Gerät nachvollziehbar sind, sodass sich die Geldbewegungen insgesamt besser überprüfen lassen. So könne der Nutzende auf einfache Weise die Übersicht über die eigenen Finanzen behalten. Was auf der einen Seite ein Vorteil ist, kann aber auch Risiken in sich bergen. Im Gegensatz zum Bargeldkauf geht das digitale Bezahlen mit dem möglichen Verlust der Anonymität einher, so lautet die Warnung der Datenschutzaufsichtsbehörden. Die Datenschützer fordern schon seit vielen Jahren, dass anonymes elektronisches Bezahlen möglich bleiben muss (PDF). Mit dem digitalen Euro sehen Datenschützer aber das Risiko, dass die Anonymität im Zahlvorgang auf der Strecke bleiben könnte. Deshalb empfahl der EDSA (Europäischer Datenschutzausschuss) bereits, dass der digitale Euro sowohl online als auch offline verfügbar gemacht wird, entlang einer Schwelle, unterhalb derer keine Rückverfolgung möglich ist, um eine vollständige Anonymität der täglichen Transaktionen zu ermöglichen.