Datenschutz: Neuer Code of Conduct für Auftragsverarbeiter

Auftragsverarbeitung nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) klingt nach einem sperrigen Rechtsbegriff, doch in der Praxis nutzen dies sehr viele Unternehmen. Beispiele sind Entsorgung (Vernichtung, Löschung) von Datenträgern mit personenbezogenen Daten durch Dienstleister, Speicherung von personenbezogenen Daten in der Cloud oder Werbeadressenverarbeitung in einem Letter-Shop, um nur einige zu nennen.

Entsprechend sollten Unternehmen aus eigenem Interesse verfolgen, dass die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im Bereich Auftragsverarbeitung Prüfungen vornehmen.

So kontrolliert zum Beispiel die Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) Niedersachsen die datenschutzrechtlichen Musterverträge, sogenannte Auftragsverarbeitungsverträge (AVV), zwischen Webhostern aus Niedersachsen und deren Kundinnen und Kunden. Auch die Datenschutzaufsichtsbehörden aus Berlin, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern (LDA) beteiligen sich an dieser koordinierten Prüfung.

Auftragsverarbeitung: Datenschutznachweise sind notwendig Regelmäßig erreichen die Datenschutzaufsichtsbehörden Anfragen von Verantwortlichen, die feststellen, dass der vom Webhoster angebotene AVV nicht den Anforderungen der DSGVO entspricht. Die Prüfung der Aufsichtsbehörden bestätigt diesen Eindruck immer wieder. So sehen beispielsweise viele AVV keine ausreichenden Nachweise des Webhosters darüber vor, dass er die vereinbarten Datenschutzmaßnahmen umsetzt. „Korrekte Verträge zur Auftragsverarbeitung sind ein wichtiges Instrument zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben“, sagte Barbara Thiel, die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen. Dabei verlangt die DSGVO: Der Verantwortliche muss insbesondere einen Auftragsverarbeiter auswählen, der hinreichend Garantien dafür bietet, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen der DSGVO erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet. Als möglicher Nachweis für angemessene Datenschutzmaßnahmen des Auftragsverarbeiters (Dienstleisters) kann die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens durch einen Auftragsverarbeiter herangezogen werden. Nun hat sich im Bereich der Verhaltensregeln etwas getan, nachdem lange auf entsprechende Instrumente für den Datenschutz gewartet wurde.