Was der Datenschutz unter gemeinsamer Verantwortung versteht

Wenn es um Verantwortung im Datenschutz geht, gibt es so einige Missverständnisse. So sind insbesondere nicht die betrieblichen Datenschutzbeauftragten für den Datenschutz in einem Unternehmen verantwortlich. Vielmehr definiert die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung): „Verantwortlicher“ ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Dagegen sind „Auftragsverarbeiter“ natürliche oder juristische Personen, Behörden, Einrichtungen oder andere Stellen, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeiten.

Wenn man die Definition aus der DSGVO genau betrachtet, fällt dort auf, dass ein Verantwortlicher „alleine oder gemeinsam mit anderen“ über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Es gibt also so etwas wie gemeinsam Verantwortliche. Dazu gibt es sogar einen eigenen Artikel in der DSGVO und zwar Artikel 26 „Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche“.

Gemeinsame Verantwortung, aber trotzdem bleibt man voll verantwortlich Nun könnte man die gemeinsame Verantwortung so verstehen, dass man zum Beispiel im Fall einer Datenschutzverletzung die Konsequenzen daraus mit dem anderen teilt. Fast könnte man denken, dass man vielleicht durch eine geschickte Konstellation aus der Verantwortung heraus kommen könnte. Die DSGVO macht aber unter anderem klar: Die betroffene Person kann ihre Rechte im Rahmen der DSGVO bei und gegenüber jedem einzelnen der Verantwortlichen geltend machen. Trotzdem ist es zentral, dass sich gemeinsam Verantwortliche über die jeweiligen Verpflichtungen im Klaren sind, sonst bleiben womöglich Datenschutzpflichten auf der Strecke. Die DSGVO sagt dazu: Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche legen in einer Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Verpflichtung gemäß DSGVO erfüllt, insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person angeht, und wer welchen Informationspflichten nachkommt. Doch wann spricht man eigentlich von einer gemeinsamen Verantwortung im Datenschutz? Wie sieht dies in der Praxis aus?