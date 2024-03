Codebeispiele für die GUI-Erstellung für PowerShell-Skripte

Obwohl PowerShell eine Befehlszeilenumgebung ist, ist es möglich, GUI-basierte PowerShell-Skripte zu erstellen. Mit Beispielen, die von einfach bis komplex reichen, können GUI-basierte PowerShell-Skripte eine großartige Ergänzung zu den PowerShell-Strategien jedes Teams sein.

Aus IT-Sicht gibt es zwei Hauptgründe, warum Sie eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) für ein PowerShell-Skript erstellen sollten. Erstens: Wenn Sie regelmäßig ein bestimmtes PowerShell-Cmdlet verwenden, das mehrere Parameter erfordert, können Sie eine grafische Benutzeroberfläche als Alternative zur mühsamen Eingabe verwenden.

Beispielsweise kann eine grafische Benutzeroberfläche den Prozess der Erstellung einer Hyper-V-VM vereinfachen. Normalerweise muss das Cmdlet New-VM eingegeben werden, gefolgt von mehreren Parametern. Die grafische Benutzeroberfläche kann den Benutzer jedoch zur Eingabe der erforderlichen Informationen auffordern und diese Informationen dann im Hintergrund an das Cmdlet New-VM übermitteln, wodurch der VM-Erstellungsprozess automatisiert wird.

GUI-basierte PowerShell-Skripte werden auch häufig verwendet, wenn die IT-Abteilung ein Skript erstellen muss, das von Personen außerhalb der IT-Abteilung verwendet wird. Die Implementierung einer grafischen Benutzeroberfläche verbessert die Benutzerfreundlichkeit des Skripte und macht es für Nicht-IT-Mitarbeiter leichter zugänglich.

In diesem Ratgeber werden zwei Beispiele behandelt: die Erstellung einfacher PowerShell-GUIs und der komplexere Prozess der Verwendung einer PowerShell-GUI zur Erstellung einer Hyper-V-VM. Durch die Befolgung dieser Schritte und Befehle können Teams die Erstellung von PowerShell-Skripten rationalisieren und einen zeitaufwendigen und komplexen Prozess in einen effizienten und unkomplizierten Prozess verwandeln.

Nachdem Sie nun das Formular definiert haben, weisen Sie PowerShell an, die einzelnen GUI-Elemente zum Formular hinzuzufügen. In diesem Fall habe ich ein einzelnes GUI-Element namens $OutputBox . Sie können es dem Formular mit dem folgenden Befehl hinzufügen.

Obwohl GUI-basierte PowerShell-Skripte oft komplex sind, ist es relativ einfach, eine einfache GUI zu erstellen. Lassen Sie uns ein einfaches Skript erstellen, das die Worte Hello World in einem Textfeld innerhalb einer GUI anzeigt.

Verwenden der PowerShell-GUI zum Erstellen einer Hyper-V-VM

Nachdem Sie gelernt haben, wie man eine grundlegende PowerShell-GUI erstellt, können Sie komplexere Skripte üben, zum Beispiel die Verwendung einer GUI zum Erstellen einer Hyper-V-VM. In diesem Beispiel wird zwar keine umfassende Oberfläche erstellt, die alle Hyper-V-Optionen zur Verfügung stellt, aber es wird gezeigt, wie eine GUI zur Vereinfachung einer Verwaltungsaufgabe verwendet werden kann.

Abbildung 2: Das ist ein Beispiel für ein GUI-basiertes Skript für administrative Aufgaben.

Wie in Abbildung 2 dargestellt, fordert das Skript den Benutzer auf, einen Namen für seine neue VM einzugeben und die Menge des Memorys, die die VM verwenden wird, sowie die Größe der virtuellen Festplatte anzugeben.

Alle Felder sind vorausgefüllt, aber der Benutzer kann andere Werte eingeben. Sobald der Benutzer seine bevorzugten Werte eingegeben hat, klickt er einfach auf die Schaltfläche Submit (Senden). Dann werden die Felder geleert und die VM wird erstellt, wie in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Die GUI erstellt die VM.

Auf struktureller Ebene funktioniert dieses Skript ähnlich wie das Beispiel Hello World. Der größte Unterschied besteht darin, dass ich viel mehr GUI-Schnittstellenelemente definiert habe. Der gesamte Text, der innerhalb der grafischen Benutzeroberfläche erscheint, wird durch Label-Objekte gesteuert. Außerdem gibt es zwei Textfelder für die Eingabe des VM-Namens und der Größe der virtuellen Festplatte. Die GUI enthält auch ein Kombinationsfeld zur Auswahl der Memory-Größe und eine Schaltfläche Submit (Senden).

Wenn Sie ein Schaltflächenobjekt erstellen, müssen Sie in der Regel eine Klickaktion mit der Schaltfläche verknüpfen, um PowerShell mitzuteilen, was geschehen soll, wenn auf die Schaltfläche geklickt wird. In diesem Fall enthält die Klickaktion mehrere Codezeilen, die die Werte abrufen, die in die grafische Benutzeroberfläche eingegeben wurden, und diese Werte in ein normalisiertes Format bringen.

Von dort aus erstellt das Skript eine Zeichenfolge, die den zur Erstellung der VM verwendeten Befehl nachahmt. Sie können dann den Befehl Invoke-Expression verwenden, um den Inhalt der Zeichenfolge auszuführen.

Sie können den vollständigen Code unten einsehen.