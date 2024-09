Kostenloser E-Guide: Ratgeber sichere Remote-Arbeit

Hybride Arbeitsmodelle sind in vielen Unternehmen Alltag und haben die IT-Landschaften nachhaltig verändert. Das ist neben einem Gewinn an Flexibilität und Produktivität aber auch mit Herausforderungen in Sachen Sicherheit verbunden.

Vor der Bereitstellung von mobilen Geräten sind ein vernünftiger Ansatz und eine starke Sicherheitsrichtlinie gefragt. Damit Mitarbeitende produktiv und sicher im Home-Office oder an verschiedenen Einsatzorten zu Werke gehen können, müssen die spezifischen Security-Anforderungen geklärt werden.

Mobile Geräte sind häufig ein attraktives Ziel für Angreifer, da diese etwas schwieriger abzusichern sind als interne Systeme. Da aber auch mobil und remote sensible Unternehmensdaten verarbeitet werden, sollte die IT-Abteilung spezielle Sicherheitsaudits durchführen. Nur mit entsprechenden Sicherheitsprüfungen kann man dann die speziellen Risiken dieser Geräte bewerten.

Und auch beim Einspielen von Sicherheits-Updates unterliegen Remote-Arbeitsplätze speziellen Anforderungen, die eine Anpassung des Patch-Management erfordern.