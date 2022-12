Wie Automatisierung in der Cybersecurity funktionieren kann

Die Automatisierung von Prozessen ist einer der wichtigsten Trends in Industrie und Wirtschaft. Von der automatischen Durchführung von Workflows bis zum selbstfahrenden Auto. Automatisierung ist allgegenwärtig und die Versprechen, die mit ihr einhergehen, sind groß. In einer sich immer schneller drehenden Welt soll Automatisierung Unternehmen dabei helfen, das rasante Tempo mitzugehen.

Mit Automatisierung dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Es ist also kein Wunder, dass Automatisierung als das Gebot der Stunde gilt – auch im Bereich der Cybersicherheit. In Zeiten von Fachkräftemangel, der insbesondere im Security-Sektor zutage tritt, bietet Automatisierung einen Ausweg. Denn Unternehmen haben nicht nur mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen, sondern müssen zeitgleich den größer werdenden IT-Sprawl, also die wachsende Zahl an genutzten Tools und Schnittstellen im Netzwerk, bewältigen.

So entsteht eine große Angriffsfläche für all jene, die nur auf eine Sicherheitslücke warten. Diese Komplexität ist für den Menschen kaum noch zu überblicken. Automatisierung ist daher häufig der einzige Weg, um die Kontrolle über die eigene Infrastruktur zu behalten. Sie ist also schon längst kein Add-On mehr, welches Fachkräfte wie Administratoren oder Security-Manager entlastet, sondern ein Muss für einen immer größeren Teil der Sicherheitsüberwachungsteams.