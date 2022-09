Urteil zur Datenvorratsspeicherung 2022: Murmeltiertag

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 20.9.2022 erneut gegen die Datenvorratshaltung entschieden. Es scheint fast wie die Geschichte des Filmes Murmeltiertag, denn dieses Urteil ist nicht das erste, das den Vorschlag abschmettert und bedeutet leider sicher nicht, dass damit eine 15-jährige Historie zu Ende geht. Aber fangen wir von vorne an.

Gesetzesbeschluss 2007: Startschuss für jahrelangen Streit

Im November 2007 wurde das schon damals umstrittene und heiß debattierte Gesetz zur Datenvorratshaltung vom deutschen Bundestag beschlossen.

Das Gesetz sah vor, folgende Datenerfassungen für sieben Monate vorhalten zu können (grob vereinfacht):

Daten von Telefondiensten (inklusive Mobilfunk und Internettelefonie)

Übermittlung von Kurznachrichten, Mutimedia- und anderen Nachrichten

Daten von E-Mail-Programmen

Daten von Internetanbietern

Ursprüngliche Telekommunikationsdaten, wenn eine Änderung erfolgt

Mobilfunknetzdaten (geografische Informationen zu Funkzellen)

Dabei sollten diese Daten allerdings genutzt werden, um Straftaten zu verfolgen, Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren, gesetzliche Aufgaben zu erfüllen (Verfassungsschutz, BND, MAD) und um über die Identität von Telekommunikations- und Internetnutzern zu informieren.

Bereits im Dezember 2007 wurde hierzu eine Verfassungsbeschwerde eingereicht und seitdem beschäftigen sich verschiedene Gerichte mit dem Gesetz. Im Jahr 2010 wurde die Datenvorratshaltung vom deutschen Verfassungsgericht als verfassungswidrig und somit für nichtig erklärt. Danach gab es zahlreiche Änderungsvorschläge, die 2015 in einer erneuten Gesetzesverabschiedung mündeten. Daraufhin erfolgten erneute zahlreiche Verfassungsbeschwerden, unter anderem in 2015 und 2016. Das Verwaltungsgericht in Köln stellte 2018 (erneut) fest, dass Telekommunikationsanbieter diese Daten nicht speichern müssen. Das Bundesverwaltungsgericht beschloss 2019 die endgültige Auslegung der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation an den Europäischen Gerichtshof abzugeben. Bis zu dessen Entscheidung blieb das Gesetz außer Kraft gesetzt.