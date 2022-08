Digitale Transformation: so überzeugen Sie Ihre Mitarbeiter

Viele Unternehmen beschäftigen sich gerade intensiv mit Digitalisierungsprojekten, dazu zählen unter anderem auch neue Cloud-Lösungen im ERP- (Enterprise Ressource Management) oder HR-Bereich (Human Ressources). Diese Projekte ziehen zahlreiche Veränderungen nach sich.

Damit Mitarbeiter damit umgehen können, braucht es bei solchen IT-Projekten ein nachhaltiges Change-Management. Eine intensive Kommunikation mit den Betroffenen ist dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Während sich das Projektmanagement auf die inhaltliche Ebene eines Projektes konzentriert, liegt es in der Aufgabe des Change-Managements, die Auswirkungen dieses Projektes auf die Menschen im Blick zu behalten. Wenn Unternehmen eine neue Cloud -Lösung einführen, beeinflusst das in vielen Fällen die bisherige Arbeitsweise von Mitarbeitern. Weitere Auswirkungen von Digitalisierungsmaßnahmen beziehen sich auf die Beziehungsstrukturen und -hierarchien im Unternehmen, da sich Aufgaben- und Verantwortungsbereiche verschieben.

Es ist unrealistisch zu erwarten, dass IT-Mitarbeiter sofort von der Ankündigung einer neuen Software begeistert sind. Auf den ersten Schreck hin versuchen viele Mitarbeiter erst einmal, den anstehenden Wechsel zu ignorieren, so gut es geht. Der Unwille, sich mit der neuen Lösung auseinanderzusetzen und funktionierende Routinen abzulegen schlägt oft in Ablehnung um. Hilft das alles nicht, lassen sie sich am Ende jedoch meist doch dazu umstimmen, die Veränderung mitzugestalten und sich mit der neuen Situation vertraut zu machen.

Klare Ziele formulieren

Um die digitale Transformation erfolgreich zu absolvieren, sollten Sie sich erst einmal ein klar formuliertes Ziel setzen. Hier hat sich in der Vergangenheit das SMART-Modell bewährt: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Ziele sollen demnach so spezifisch wie möglich formuliert sein, so dass alle Mitarbeiter dasselbe Verständnis davon haben, was das Projekt erreichen soll.

Es sollte außerdem klare Anhaltspunkte geben, anhand derer sich bewerten lässt, ob das Unternehmen dieses Ziel erreicht hat. Je umfangreicher und intensiver das Projekt, desto wichtiger ist es, dass Beteiligte transparente und nachvollziehbare Ziele vermittelt bekommen. Darüber hinaus ist es hilfreich, größere Projekte in realistische Etappenziele aufzuteilen.

Stellen Sie sich die folgenden Fragen: Was möchten Sie erreichen und worum? Wer ist für den Prozess verantwortlich, welche Teile des Unternehmens sind betroffen und welche Anforderungen oder Einschränkungen gibt es?