Wenn KI schuld ist: Wie sich die Vorfallreaktion ändern muss

Im Zeitalter der KI entwickelt sich die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle (Incident Response) für Sicherheitsteams zu einer völlig anderen Aufgabe. Noch vor wenigen Jahren handelte es sich bei einem Cybersicherheitsvorfall fast immer um einen Angriff oder eine Insider-Bedrohung, hinter der ein Mensch stand. Auf dem Gartner Cybersecurity and Risk Management Summit 2026 in National Harbor, Maryland, erklärte der Analyst Craig Porter, dass interne KI-Agenten mittlerweile häufig unbeabsichtigte Ereignisse auslösen, die von CISOs und ihren Teams bewältigt werden müssen.

„Mindestens 80 Prozent der unbefugten KI-Transaktionen werden eher durch interne Verstöße gegen Unternehmensrichtlinien hinsichtlich übermäßiger Weitergabe von Informationen, unzulässiger Nutzung oder fehlgeleitetem KI-Verhalten verursacht als durch böswillige Angriffe“, sagte Porter.

In seinem Vortrag nannte Porter drei zentrale Themen, die Gartner immer wieder beobachtet:

Es gibt keine einheitliche Definition für einen KI-Vorfall. Vorfälle können durch Modelldrift, Prompt Injection oder autonome Agenten entstehen, die Handlungen ausführen, für die sie ursprünglich nicht konzipiert wurden.

Vorfälle können durch Modelldrift, Prompt Injection oder autonome Agenten entstehen, die Handlungen ausführen, für die sie ursprünglich nicht konzipiert wurden. Risiken sind unsichtbar. Viele erhebliche Risiken liegen außerhalb der Beobachtungsmöglichkeiten des SOC (Security Operations Center) und erfordern daher eine umfassendere Überwachung über den herkömmlichen Perimeter hinaus.

Viele erhebliche Risiken liegen außerhalb der Beobachtungsmöglichkeiten des SOC (Security Operations Center) und erfordern daher eine umfassendere Überwachung über den herkömmlichen Perimeter hinaus. Reaktive Maßnahmen sind nicht mehr skalierbar. KI entwickelt sich so schnell, dass sie möglicherweise bereits Tausende von Entscheidungen getroffen hat, bis die Teams die Systeme untersuchen können.

Die Veranstaltung machte erneut deutlich, dass die Rolle des CISO dynamisch ist und sich die Verantwortlichkeiten ebenso schnell ändern wie die Bedrohungslage. Da KI dazu führen kann, dass sich Systeme auf eine Weise verhalten, die weitreichende Folgen für Unternehmen hat, empfahl Porter den CISOs, ihre Protokolle zur Reaktion auf Vorfälle zu überarbeiten, um der komplexen Rolle dieser Technologie für die Cybersicherheit in Unternehmen Rechnung zu tragen.

Was ist eigentlich ein KI-Sicherheitsvorfall? Angesichts einer Vielzahl neuer, durch KI bedingter Vorfälle müssen Unternehmen definieren – oder neu definieren –, was einen KI-Cybersicherheitsvorfall ausmacht, und ihre Handlungsempfehlungen entsprechend dieser Definition weiterentwickeln. KI-Systeme können kompromittiert, missbraucht oder auf eine Weise ausfallen, die sich auf Sicherheit, Datenschutz und den Betrieb auswirkt. Gartner hat festgestellt, dass CISOs nach wie vor Schwierigkeiten haben, diese unscharfen Bereiche klar einzuordnen, und dass sie ihre Taxonomien erweitern müssen. Und zwar um KI-Bedrohungen wie Prompt Injection, Daten- und Modellvergiftung, die Ausnutzung von Verzerrungen, Deepfakes und vieles mehr einzubeziehen. Porter erklärte, dass Teams neue KI-Leitfäden mit festgelegten Rollen entwickeln müssen, um interne Risiken und Insider-Risiken, Bedrohungen durch Dritte sowie externe KI-Vorfälle zu bewältigen.

Widerstandsfähigkeit gegenüber Vorfällen ist entscheidend „Wir beobachten einen Wandel von der Incident Response hin zur Resilienz. Die wichtigste Erkenntnis dabei ist, dass die herkömmliche Vorfallreaktion nicht mehr skalierbar ist“, sagte Porter. „KI-Vorfälle zwingen uns dazu, Verhaltensweisen, Konzeptionen und Entscheidungsprozesse zu untersuchen.“ Im Zeitalter der KI erfordert die Reaktion auf Vorfälle einen umfassenderen Ansatz mit vordefinierten Eskalationsprotokollen für KI-Vorfälle, die sich nach der regulatorischen und technischen Schwere des Vorfalls richten, sowie klare Prozesse zur Systemwiederherstellung und neue KI-spezifische Kennzahlen. CISOs müssen zudem eine nach Prioritäten geordnete, funktionsübergreifende Vertretung festlegen – bestehend aus Vertretern der Rechtsabteilung, der Modellverantwortlichen, der Compliance-Abteilung, der Personalabteilung und der Geschäftsbereichsleiter.