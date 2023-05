Microsoft Build: Die Neuerungen bei Windows 11 im Überblick

Auf seiner großen Entwicklerkonferenz Build 2023 hat Microsoft auch einige Neuerungen für Windows 11 beziehungsweise rund um den professionellen Einsatz des Betriebssystems vorgestellt. Die Neuerungen konzentrieren sich primär auf die Themen Sicherheit sowie Funktionen, die IT-Abteilungen beim Einsatz von Windows-Systemen unterstützen. Nachfolgend haben wir einige der neuen Funktionen zusammengefasst, inklusive jener die zunächst als Preview verfügbar sein werden, aber die Widerstandsfähigkeit deutlicher erhöhen werden.

VPN-Nutzung einfach erkennen Je nach genutztem Ansatz, ist es nicht immer ganz einfach, auf Anhieb zu sehen, ob man per VPN verbunden ist, oder nicht. Dies kann aber von entscheidender Bedeutung sein. Wenn man künftig unter Windows 11 mit einem erkannten VPN verbunden ist, sieht man dies direkt in der Taskleiste. Die aktive Netzwerkverbindung wird mit einem Schutzschild gekennzeichnet. Anwender können dies in den Einstellungen abschalten. Abbildung 1: Künftig sehen Anwender in Windows 11 auf einen Blick an einem kleinen Schutzschild, ob es sich bei der aktuellen Netzwerkverbindung um eine VPN-Verbindung handelt.

Anwesenheitsinformationen schützen Windows 11 unterstützt einen Anwesenheitssensor, der das Display automatisch deaktiviert, wenn sich der Anwender vom Gerät entfernt und es automatisch reaktiviert, wenn sich der Anwender dem System wieder nähert. Künftig können Anwender in den Datenschutzeinstellungen den Zugriff auf die Informationen des Anwesenheitssensors zulassen oder sperren.

In Hardware integrierte Sicherheit mit Pluton Bereits Ende 2020 hat Microsoft den Pluton-Sicherheitsprozessor angekündigt, der in Zusammenarbeit mit AMD, Intel und Qualcomm entwickelt wurde. Angreifer würden immer häufiger auf die Kommunikation zwischen TPM und CPU setzen. Durch eine Verlagerung der Sicherheitsinformationen verhindere Pluton Angriffe auf diesen Kommunikationskanal. Sensible Daten wie die Verschlüsselungsschlüssel werden im Pluton-Prozessor gespeichert und dieser vom Rest des Betriebssystems isoliert. Windows-11-Systeme, die mit einem Pluton-Chip ausgerüstet sind, sollen widerstandsfähiger gegenüber Malware sein und einen besseren Schutz für Anmeldedaten bieten. Pluton sei ab sofort in weiteren AMD-basierten Systemen verfügbar.

Neuer Kommunikationsweg zwischen IT-Team und Anwender Es gibt mannigfaltige Gründe, warum die IT unter Umständen nicht via Mail mit den Mitarbeitern kommunizieren kann. Die neuen, flexiblen Arbeitsweisen sind nur einer der Aspekte. Dennoch kann es sinnvoll sein, dass die Mitarbeiter über anstehende Änderungen an ihrem System oder anderen etwaigen Handlungsbedarf informiert werden. Für Lizenznehmer des Windows-11-Enterprise-Abonnemens soll es künftig „organisatorische Mitteilungen“ geben. Damit werden IT-Teams in der Lage sein als firmeninterne Nachrichten gekennzeichnete Mitteilungen von Intune aus direkt in die Windows-Oberfläche zu senden, beispielsweise als Windows-Benachrichtigung rechts über der Taskleiste. Microsoft kündigt die Veröffentlichung dieser Funktion für einen späteren Zeitpunkt in diesem Monat an.

Mit Windows Autopatch auf Windows 11 migrieren Im April 2022 hat Microsoft Windows Autopatch vorgestellt. Der verwaltete Dienst kann IT-Teams dabei unterstützen, Endpunkte in Sachen Windows und Office beziehungsweise Microsoft 365 auf dem neuesten Stand zu halten. Windows Autopatch soll die Verwaltung der Updates in Unternehmen automatisieren und Admins bei der Priorisierung beim Einspielen entlasten. Autopatch soll nun IT-Abteilungen auch bei der Migration von Systemen von Windows 10 auf Windows 11 unterstützen können.

Bessere Verständlichkeit von Audio-Inhalten – auch bei Videoanrufen Die Funktion der Live-Untertitel soll es durch automatische Transkription Anwendern erleichtern, Audio-Inhalte zu verstehen. Diese Live-Untertitel erscheinen bei der Audiowiedergabe und das gelte auch für Echtzeit-Videoanrufe. Diese Funktion wurde im Mai 2022 vorgestellt und mit dem Windows 11 2022 Update ausgerollt. Nun kündigt Microsoft an, diese Funktion auf zehn zusätzliche Sprachen zu erweitern. Hier nennt Microsoft folgende Sprachen/Regionen: Chinesisch (vereinfacht, China), Chinesisch (traditionell, Hongkong SAR, Taiwan), Dänisch, Englisch (Australien, Kanada, Indien, Irland, Neuseeland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten), Französisch (Kanada, Frankreich), Deutsch (Deutschland), Italienisch (Italien), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Spanisch (Mexiko, Spanien).