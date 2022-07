Die unterschiedlichen IoT-Aktortypen im Überblick

Aktoren (auch Aktuatoren genannt) gab es schon vor dem digitalen Zeitalter. Es handelt sich hierbei um Hardwarekomponenten, die das Herzstück vieler IoT-Bereitstellungen bilden. Im einfachsten Fall ist ein Aktor ein Gerät, das Energie in Bewegung umwandelt.

„Aktuatoren sind nur eine Möglichkeit, eine bestimmte Energieform in Aktion oder Bewegung umzuwandeln“, erklärt Shawn Chandler, Senior Member beim IEEE und Verantwortlicher für die Bereiche Energie, Nachhaltigkeit und Infrastruktur beim Consulting-Unternehmen Guidehouse.

Damit Techniker effektive, funktionierende Produkte entwickeln können, sollten sie wissen, wie die Aktorhardware funktioniert. Außerdem sollten sie über die Energiequellen und Wartungsanforderungen für die einzelnen Typen Bescheid wissen. Mit diesem Know-how können sie sicherstellen, dass es während der Gestaltung des Produktdesigns und der Fertigung keine Überraschungen bei der Hardwareentwicklung gibt.

Wie Aktoren im IoT eingesetzt werden

Im IoT ermöglichen Aktoren eine physische Aktion auf Grundlage von Daten, die von einem oder mehreren Sensoren stammen.

Die Umwandlung von Sensordaten in Bewegung erfolgt in dieser Reihenfolge:

Die Sensoren erkennen ein Ereignis in der physischen Umgebung. Die Sensoren wandeln die Informationen über das Ereignis in elektronische Signale um, die an ein Steuerungssystem übertragen werden. Dieses bestimmt anhand eines Schemas, wann und welche Bewegung erforderlich ist. Der Controller weist den Aktor an, die gewünschte Aktion auszuführen. Der Aktor führt die Aktion aus, indem er Energie in eine physische Kraft umwandelt.

Zum Beispiel verfügt eine IoT-Bereitstellung zur Kühlschranksteuerung über Sensoren, um die Temperatur zu messen. Die Sensoren senden die Temperaturdaten wie vorgesehen an das Steuerungssystem. Das Steuerungssystem vergleicht diese Temperaturmesswerte mit dem programmierten gewünschten Temperaturbereich. Bewegt sich die Temperatur außerhalb dieses vorgegebenen Bereichs, sendet das Steuerungssystem ein Signal an einen Aktor, um die Kühlung entweder ein- oder auszuschalten.

Bei vielen IoT-Bereitstellungen handelt es sich beim Sensor, Controller und Aktor um physisch unterschiedliche Komponenten, die über drahtlose oder drahtgebundene Netzwerke und ein Internetprotokoll kommunizieren. In anderen Fällen sind alle drei Komponenten in einem einzigen physischen Gerät untergebracht. Ein intelligentes Ventil beispielsweise enthält im Allgemeinen einen Sensor, Controller und Aktor.

Einige IoT-Bereitstellungen konzentrieren sich auf die Aktoren selbst. In solchen Anwendungsfällen überwachen Sensoren die Leistung der Aktoren, so Preston Johnson, Senior Solution Manager für Asset Integrity and Reliability at the Intelligent Edge bei CBT, einem führenden Domain Expert Integrator.

„Früher musste man die Aktoren von jemandem überprüfen lassen“, so Johnson, „aber mit dem Aufkommen des IoT müssen wir niemanden mehr vor Ort schicken. Wir können Berichte darüber abrufen, wie die Aktuatoren arbeiten oder ob Korrekturen notwendig sind.“

Sensoren können zum Beispiel die Geschwindigkeit überwachen, mit der Aktoren Ventile in Rohrleitungen öffnen und schließen, wobei Controller die Messungen analysieren. So lässt sich gewährleisten, dass die Aktoren ordnungsgemäß funktionieren und bei einer Fehlfunktion ein Alarm gesendet wird.

Im Falle eines intelligenten Ventils, das Sensor, Controller und Aktor in einem Bauteil enthält, könnte das Gerät über ein Kommunikationsprotokoll verfügen, um Daten an einen zentralen Server zu senden, der die Performance des Ventils analysiert, erklärt Johnson.