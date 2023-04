9 Arten von Videomarketing, um Kunden anzusprechen

Videos sind ein populärer Trend in den sozialen Medien – und sowohl für private Konsumenten als auch für Anbieter von hohem Nutzwert. Unternehmen können Videos als eine Form des digitalen Marketings einsetzen, da sie mit Kunden und Mitarbeitern in Kontakt treten können. Eine umfassende Videomarketingstrategie unterstützt Unternehmen, sowohl mit aktuellen als auch mit potenziellen Kunden sowie mit Mitarbeitern in Verbindung zu treten.

Videos sehen sich heute mehr Menschen an als je zuvor. Laut dem Bericht State of Video Marketing des Videomarketingspezialisten Wyzowl hat sich die Anzahl der online angesehenen Videos seit 2018 fast verdoppelt: Von 8,5 Stunden 2018 ist der Videokonsum inzwischen auf 19 Stunden pro Woche gestiegen. Die Menschen wenden sich Videos zu, um neue Inhalte zu lernen und Filme zu sehen. Außerdem machen es Smartphones und Tablets den Menschen leichter, jederzeit Videos zu konsumieren.

Nicht alle Videos sind gleich. Für Unternehmen kommen nur bestimmte Formate für Videoinhalte in Frage. Sind die passenden Formate ausgewählt, können sie ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihre Zielgruppen anzusprechen.

1. Erklärungsvideos Erklär- oder Produktvideos helfen, mit einer bestimmten Zielgruppe in Kontakt zu treten. Solche Videos stellen das Produkt oder die Dienstleistung eines Unternehmens vor und zeigen den Mehrwert auf. Unternehmen können ihre Zuschauer durch kurze, aussagekräftige Videos ansprechen – und damit demonstrieren, warum sie sich für ihre Produkte oder Services entscheiden sollten. In diesen Videos werden meist typische Probleme von Kunden erörtert und es wird gezeigt, wie das Produkt oder die Dienstleistung des Unternehmens diese Probleme lösen kann. Die Videos sollten den Zuschauern Lust auf mehr machen und enthalten in der Regel eine klare Handlungsaufforderung, das Unternehmen für weitere Informationen zu kontaktieren. Das Hauptmotiv für solche Produktvideos ist, einem potenziellen Käufer zu erklären, warum er dieses Produkt oder diese Dienstleistung braucht, um ihn über das Stadium der Überlegung hinaus zu einer Entscheidung zu bringen.

2. Live-Videos Social-Media-Plattformen bieten Unternehmen die Möglichkeit, Livestreaming-Videos zu erstellen. Über diese können sie mit potenziellen Kunden in Echtzeit in Kontakt treten. Solche Videos können für Interviews, Ankündigungen, Veranstaltungen, Bürobesichtigungen oder andere Vorgänge hinter den Kulissen verwendet werden. Livestream-Videoplattformen verfügen auch über eine Chatfunktion, über die die Zuschauer Fragen stellen können. Veranstalter sollten darauf achten, dass sie auf diese Fragen eingehen und sich mit den Zuschauern während des Streams austauschen. Unternehmen können Livestreams auf Plattformen wie Vimeo, IBM Cloud Video und Brightcove durchführen. Man kann aber auch Social-Media-Dienste wie Facebook Live, YouTube Live, Instagram Live oder LinkedIn Live verwenden.

3. Event-Videos Videos sind auch eine großartige Möglichkeit, für Veranstaltungen und Events zu werben oder Highlights zu veröffentlichen. Beispielsweise können Sie interessante Präsentationen von der Veranstaltung teilen, um Informationen zu verbreiten. Oder Sie erstellen ein zusammenfassendes Video, in dem Redner, Präsentationen und andere Höhepunkte der Veranstaltung vorgestellt werden. Unternehmen können sich dabei entweder auf die gesamte Veranstaltung konzentrieren oder sie wählen kleine Abschnitte aus, die sie ihrem Publikum präsentieren möchten. Events sind eine weitere gute Möglichkeit, die Livestream-Plattform zu nutzen – sei es in den sozialen Medien oder über eine Livestream-Plattform, die auf der Unternehmens-Website hinzugefügt wird. Um für eine bevorstehende Veranstaltung zu werben, sollten Sie Präsentationen oder Interviews aus den Vorjahren hervorheben und zusätzliches Material von den Meeting-Teilnehmern und den stattgefundenen Veranstaltungen zeigen.

4. Anleitungsvideos Anleitungs- oder How-to-Videos sollen den Zuschauer unterstützen, ein Problem zu lösen – und zwar mit einer Botschaft, die geteilt werden kann. Über das Sharing sollen weitere Personen erreicht werden. Die Message konzentriert sich auf ein bestimmtes Ziel, das in mehreren Schritten erreicht werden soll. Ein Ziel ist, dass man mit einer Software für E-Mail-Kampagnen Leads in Kunden verwandelt. Das wird dann in mehreren Schritten ausgeführt. Das Video sollte auch häufig gestellte Fragen zu dem Produkt oder der Dienstleistung beantworten. How-to-Videos haben eine klare Struktur – schrittweise Anweisungen, ähnlich wie bei einem Tutorial. Diese Videos können verwendet werden, um Kunden beim Erreichen ihrer Ziele im Verkaufstrichter zu unterstützen. Anleitungsvideos eignen sich beispielsweise hervorragend für die Sensibilisierungsphase, um interessierte Kunden zu gewinnen und das Unternehmen als Ressource zu präsentieren. How-to-Videos können auch in der Erwägungsphase verwendet werden, um zu zeigen, wie nützlich das Produkt oder die Dienstleistung ist.

5. Videos mit Kundenreferenzen Videos mit Kundenreferenzen sprechen Emotionen von Kunden oder potenziellen Kunden an. Sie zeigen einen Kunden, der das Unternehmen lobt: Zuschauer erfahren, warum er sich für das Produkt entschieden hat, wie er es verwendet und was ihm an dem Produkt oder dem Unternehmen gefällt. Die Zuschauer sollen die Emotionen des Kunden miterleben. Daher müssen diese Videos authentisch sein und es sollten die Worte des Kunden verwendet werden – nicht ein vorgegebenes Skript. Solche Videos bringen Online-Bewertungen auf eine neue Ebene, indem sie der Bewertung ein Gesicht geben und Emotionen thematisieren. Videos mit Kundenstimmen können sich mit einer Fallstudie befassen, die den Weg des Kunden aufzeigt – zum Beispiel den Hintergrund, das Problem und die Lösung des Unternehmens sowie die Auswirkungen. Sie können auch verschiedene Perspektiven aufzeigen – beispielsweise verschiedene Generationen, um die Zielgruppe anzusprechen. So kann etwa ein Erfahrungsbericht einer jüngeren Person dazu beitragen, ein Publikum ähnlichen Alters zu erreichen, was das Unternehmen und das Produkt für diese Gruppe sympathischer macht. Diese Videos sollten immer ein Problem ansprechen, um sich mit der Zielgruppe zu identifizieren. Die Zuschauer müssen sich mit der Person hinter der Kamera emotional gleichstellen können. Dies kann potenziellen Kunden den letzten Anstoß geben, sich für das Produkt oder die Dienstleistung zu entscheiden.

6. Videoanzeigen Eine der beliebtesten Arten von Videos sind Videoanzeigen, die eine Marke und ein Produkt in den Vordergrund stellen. Diese Anzeigen sind werblich und haben die Absicht, dem Publikum etwas zu verkaufen. Videoanzeigen sollten kurz und knackig sein, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen und zu erhalten. Solche Videos können auf YouTube oder anderen Streaming-Plattformen wie Hulu erscheinen – und zwar bevor, während oder nachdem die Nutzer die sie interessierenden Inhalte angesehen haben. Facebook hat ebenfalls einen Bereich für Videoanzeigen für Unternehmen sowie für Unterhaltungs-, E-Commerce- und Nachrichtenseiten. Erfolgreiche Videoanzeigen sollten einprägsam sein. Die Informationen müssen effizient und schnell vermittelt werden, damit sich die Betrachter daran erinnern. Eine Videoanzeige sollte auch ein Markenbewusstsein mit umsetzbaren Zielen schaffen - zum Beispiel den Betrachter auf die Website des Unternehmens führen.

7. Videos zur Unternehmenskultur Videos zur Unternehmenskultur beleuchten nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Menschen, die hinter dem Unternehmen stehen. Sie lassen die Marke menschlich erscheinen und schaffen eine Verbindung zum Publikum. Die Kunden möchten sich mit einem Unternehmen und seinen Grundwerten identifizieren. Unternehmensgeschichten und Videos zur Unternehmenskultur machen deutlich, was das Unternehmen hinter der Marke antreibt. Das Ziel eines Videos über die Unternehmenskultur ist es, die Marke als Ganzes zu vermarkten und hervorzuheben, warum sich Kunden für das Unternehmen entscheiden sollten. Egal, ob es sich um Nachhaltigkeit oder die Behandlung von Mitarbeitern handelt – die Menschen wollen das Unternehmen vollständig verstehen und ihr Geld für Unternehmen ausgeben, die sie gerne unterstützen und an die sie glauben. Außerdem sind Videos über die Unternehmenskultur eine großartige Möglichkeit, neue Talente zu gewinnen. Unternehmen sollten leidenschaftliche Mitarbeiter vor die Kamera bringen, damit sich die Bewerber ein Bild von der potenziellen Arbeitsphilosophie machen können.

8. Bildungs- und Lehrvideos Bildungs- und Lehrvideos sollten fesselnd sein und Spaß machen. Das Ziel dieser Videos ist ähnlich wie bei Blogs: das Publikum zu informieren. Wählen Sie ein Thema, das zur Marke des Unternehmens passt und für die Zielgruppe relevant ist. Zusammen mit Blogs tragen diese Videos dazu bei, dass Kunden ein Unternehmen als wichtige Stimme in der Branche wahrnehmen. Solche Videos helfen, Vertrauen in die Marke aufzubauen. Bildungsvideos tragen auch dazu bei, das Bewusstsein während der Kaufentscheidung zu schärfen. Während der Sensibilisierungsphase kennen die Kunden möglicherweise noch nicht alle ihre Probleme. Diese Videos können ihr Interesse wecken und ihnen helfen, den Verkaufstrichter weiter zu verfolgen. Bildungsinhalte unterstützen Unternehmen, wertvolle Informationen zu vermitteln. Bei der Auswahl der Inhalte können sich Unternehmen an gut funktionierenden Blog-Inhalten orientieren.