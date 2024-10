Do-While und Do-Until in PowerShell: Was ist der Unterschied?

Als Skriptsprache bietet PowerShell verschiedene Schleifen zur Unterstützung bei Automatisierungsaufgaben. Das Verständnis von Do-Until-Schleifen im Vergleich zu Do-While-Schleifen ist wichtig, um sie effektiv nutzen zu können.

Die Do-Until- und Do-While-Schleifen unterscheiden sich syntaktisch nur durch die verwendeten Schlüsselwörter. Die Entscheidung zwischen den beiden kommt darauf an, wie die Schleife die Bedingung auswerten soll. Bei der Do-Until-Schleife wird die Schleife fortgesetzt, solange die Bedingung falsch ist. Bei Do-While wird die Schleife fortgesetzt, solange die Bedingung wahr ist. Wenn Sie das wissen, können Sie effizientere und einfachere Skripte schreiben.

Abbildung 2 ist dem Do-Until -Beispiel ähnlich, funktioniert aber anders. In diesem Fall tritt das Skript in die Schleife ein, schläft eine Sekunde lang und prüft dann, ob der angegebene Dienst läuft. Ist das der Fall, setzt es den Ruhezustand fort und verlässt die Schleife erst, wenn der Dienst beendet wird. Dieser Ansatz ist nützlich, wenn Sie einen Dienst überwachen müssen.

Vergleich mit der While-Schleife

Wie Do-Until und Do-While ist die While-Schleife so konzipiert, dass sie einen Codeblock so lange ausgeführt, bis die angegebene Bedingung erfüllt ist. Bei der While-Schleife wird die Bedingung ausgewertet, bevor irgendein Code ausgeführt wird. Daher ist es möglich, dass der Code innerhalb einer While-Schleife nie ausgeführt wird. Wenn der Code mindestens einmal ausgeführt werden soll, beginnen Sie entweder mit einer Do-Until- oder einer Do-While-Schleife.