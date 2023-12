Wie WebAssembly Microservices immer stärker ergänzt

Die Welt der Softwareentwicklung und des Cloud Computings entwickelt sich ständig weiter. Innovationen von heute werden bald durch etwas Schnelleres, Leichteres und Leistungsfähigeres ersetzt werden.

Docker kam 2013 auf den Markt und hat die Konsistenz, Portabilität und Modularität von Anwendungscode und Infrastruktur entscheidend verändert. Microservices-Architekturen konstruieren Anwendungen als Blöcke unabhängiger Services mit hoher Skalierbarkeit und Flexibilität.

Heute verspricht WebAssembly, die Containerisierung zu verbessern, indem es sowohl auf der Client- als auch auf der Server-Seite Leistungsfähigkeit, Modularität und Portabilität bietet.

Sehen wir uns die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten von WebAssembly genauer an und untersuchen wir seine Verbindung zu Microservices. Außerdem werden wir uns mit dem Potenzial von WebAssembly befassen, einige der Herausforderungen bei der Verwaltung von Microservices zu bewältigen, zum Beispiel die Komplexität und die Betriebskosten.

Wasm und Docker

Obwohl WebAssembly ein neuer technischer Standard ist, hat er in der Softwarebranche bereits für Aufsehen gesorgt. Besonders bemerkenswert ist es, wenn sich Branchenführer über ihre Plattformen für ihn verbürgen.

Dazu gehört der Mitbegründer von Docker, Solomon Hykes, der auf X, früher bekannt als Twitter, schrieb: "If [Wasm plus WASI] existed in 2008, we wouldn't have needed to create Docker. That's how important it is. WebAssembly on the server is the future of computing. A standardized system interface was the missing link. Let's hope WASI is up to the task!" (Hätte es [Wasm plus WASI] bereits 2008 gegeben, hätten wir Docker nicht entwickeln müssen. Das zeigt, wie wichtig es ist. WebAssembly auf dem Server ist die Zukunft der Datenverarbeitung. Eine standardisierte Systemschnittstelle war das fehlende Glied. Hoffen wir, dass WASI dieser Aufgabe gewachsen ist!)

Im Jahr 2022 hat Docker die technische Preview von Docker plus Wasm veröffentlicht, die zeigt, wie sich die beiden Technologien ergänzen.

Für Wasm ist es noch zu früh, aber die Technologie sieht vielversprechend aus.