Process Injection: Die Bedrohung erkennen und abwehren

Process Injection ist eine Technik, mit der bösartiger Code in laufende Prozesse eingeschleust wird. Da sich die Methode den Erkennungstechniken entzieht, führen eigentlich harmlose Prozesse den injizierten bösartigen Code aus und infizieren so unwissentlich die Systeme. Die Prozessinjektion ist eine Art der Ausführung von beliebigem Code und ermöglicht es Angreifern, Systeme zu infiltrieren, auf Netzwerke und Ressourcen zuzugreifen und möglicherweise ihre Privilegien zu erhöhen.

Grund genug einmal näher zu betrachten, wie ein Angriff mit Prozessinjektion funktioniert, welche spezielle Techniken es gibt und wie man Angriffe mit Prozessinjektion verhindern kann.

Was ist Process Injection?

Cyberangriffe lassen sich im Allgemeinen in zwei Phasen unterteilen. Erstens dringen die Angreifer über die Außengrenzen, den Perimeter, eines Unternehmens ein. Dazu gehören Techniken wie Phishing, das Erraten von Passwörtern und das Ausnutzen veralteter oder anfälliger Software. In der zweiten Phase eines Angriffs bewegen sich die Angreifer innerhalb des Netzwerks des Zielunternehmens, um ihre Privilegien zu erweitern und sensible Daten zu stehlen oder zu verschlüsseln.

In dieser zweiten Phase eines Angriffs sind die Bedrohungsakteure oft mit den Erkennungs- und Reaktionssystemen von Unternehmen konfrontiert. Sie müssen daher eine Reihe von Techniken anwenden, wie zum Beispiel Prozessinjektion, um eine Entdeckung zu vermeiden.

Process Injection ist, wie bereits erwähnt, eine Technik zur Umgehung der Verteidigung. Angreifer nutzen sie, um die Ausführung von Schadcode im Adressraum eines legitimen Prozesses zu verstecken. Da er in einem legitimen Programm versteckt ist, ist der bösartige Code schwer zu erkennen. Process Injection beruht auf den Privilegien des legitimen Prozesses oder Programms, in das der bösartige Code eingeschleust wird. Diese legitimen Prozesse oder Programme stehen oft auf der Erlaubnisliste und werden daher nicht weiter untersucht. Process Injections entziehen sich auch der Erkennung durch Antiviren-, Anwendungskontroll- oder EDR-Systeme (Endpoint Detection and Response), die im Netzwerk laufen, da die infizierten Prozesse als legitim angesehen werden.

Angreifer haben es in der Regel auf Prozesse abgesehen, die von Windows rechtmäßig benötigt werden und auf jedem System ausgeführt werden, wie zum Beispiel svchost.exe, ein gemeinsam genutzter Dienstprozess, oder rundll32.exe, eine Binärdatei zum Laden von DLLs (Dynamic Link Libraries). Diese Prozesse haben in der Regel eine höhere Berechtigungsstufe als ein normaler Benutzer auf einem Notebook, so dass Angreifer sie angreifen, um die vollständige Kontrolle über das Gerät zu erlangen. Ausgefeilte Angriffe können bösartigen Code in mehrere laufende Prozesse einschleusen, um Module zu segmentieren und sich weiter zu verschleiern.

Process Injection betrifft jedes Betriebssystem, einschließlich Linux, Windows und macOS. Die Angriffe lassen sich in eine Reihe verschiedener Untertechniken aufteilen. Das Mitre ATT&CK-Framework hebt die folgenden Process-Injection-Techniken hervor:

DLL Injection

Injection von portablen ausführbaren Dateien

Hijacking der Thread-Ausführung

ptrace-Systemaufrufe

Proc-Memory

Injection von Extra Window Memory

Process Hollowing

Process Doppelgänging

Virtual Dynamic Shared Object Hijacking

Listplanting

Unabhängig von der Technik ist das Endergebnis dasselbe: Das System ist kompromittiert, der Angriff wurde nicht erkannt, und das betroffene Unternehmen kann den betroffenen Computer nicht isolieren, um zu verhindern, dass Angreifer weiteren Zugang zum Netzwerk erhalten.