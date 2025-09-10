Gesundheitsdaten: Was Arbeitgeber wissen dürfen

Bewerbungsgesprächs einen Fragebogen an die bewerbende Person ausgegeben, auf dem unter anderem nach Krankheiten und Krankheitsfolgen und einer Schwerbehinderung gefragt wurde. Ein Bewerber beschwerte sich darüber bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, in diesem Fall aus Baden-Württemberg. Die Aufsichtsbehörde ging der Beschwerde nach und stellte insbesondere fest: Pauschale Fragen nach Krankheiten und Krankheitsfolgen sind so nicht zulässig. In einem Bewerbungsverfahren dürfen nur Fragen gestellt werden, welche für die Vertragsverhandlungen und damit die Entscheidung über die Einstellung der Bewerbenden notwendig sind.

Das Vorliegen einer Schwerbehinderung darf im Bewerbungsverfahren ebenfalls nicht erfragt werden, maßgeblich ist allein, ob die betroffene Person gesundheitlich in der Lage ist, die Anforderungen der Stelle zu erfüllen, so dass nur hiernach gefragt werden darf. Dies gilt bereits deshalb, weil eine Nichteinstellung wegen einer Schwerbehinderung, die die Eignung für die Stelle nicht betrifft, eine verbotene Diskriminierung nach Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wäre, so die Aufsichtsbehörde (PDF).

Beschäftigtendaten: Aushang der Krankheitstage und Bewerberfragebogen Ein anderes Beispiel aus Brandenburg, ein Aushang krankheitsbedingter Abwesenheitstage im Dienstplan. Der Arbeitgeber fragte seine neuen Beschäftigten im Rahmen eines Welcome Days nach deren Einverständnis. Die Abwesenheiten wurden dann im Krankheitsfall auf einem Schichtplan mit dem Buchstaben K eingetragen. Der Plan war für einen weiten Personenkreis zugänglich; selbst die Einsichtnahme durch externe Dritte hatte das Unternehmen nicht ausgeschlossen. Trotz der erteilten Einwilligungen war diese Praxis nicht zulässig. Eine Einwilligung muss freiwillig gegeben werden. Im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses bestehen an eine Freiwilligkeit strenge Anforderungen, die in diesem Fall nicht erfüllt waren. Der Aushang war somit unzulässig. Dazu die Landesbeauftragte Dagmar Hartge: „Unternehmen und Behörden haben eine besondere Verantwortung für die Daten ihrer Beschäftigten. Gerade weil diese sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden, sind Einwilligungen in die Datenverarbeitung nur selten wirklich freiwillig. Ein sensibler Umgang mit den Beschäftigtendaten ist deshalb immer auch ein Ausdruck von Respekt“.