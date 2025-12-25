AWS-Ressourcen in einen CloudFormation-Stack importieren

Infrastructure as Code (IaC) bleibt ein wesentlicher Bestandteil der DevOps-Best Practices, da es die Konsistenz über Cloud-Umgebungen hinweg gewährleistet und Automatisierungsaufgaben erleichtert, die den Start und die Verwaltung von Anwendungskomponenten optimieren.

Obwohl die Verwendung von CloudFormation, dem wichtigsten AWS-Dienst für die Verwaltung von Cloud-Komponenten mit IaC, in vielen Unternehmen eine weit verbreitete Best Practice ist, kommt es nicht selten vor, dass wichtige AWS-Cloud-Ressourcen manuell über die Konsole oder mithilfe des AWS Command Line Interface (CLI) oder des Software Development Kits (SDK) gestartet werden. In diesem Fall müssen Sie prüfen, ob diese Ressourcen stattdessen von einem CloudFormation-Stack verwaltet werden können.

Hier ist die CloudFormation-Funktion zum Importieren von Ressourcen ein sehr nützliches Werkzeug.

Was ist die CloudFormation-Funktion zum Importieren von Ressourcen? Diese Importfunktion ermöglicht die Verwaltung bestehender AWS-Ressourcen, die ursprünglich außerhalb eines CloudFormation-Stacks erstellt wurden, sodass sie mithilfe der Vorlage des Stacks aktualisiert werden können. Dieser Schritt bringt die Vorteile von IaC auch für Ressourcen zum Tragen, die manuell oder mithilfe der CLI/SDK erstellt wurden. Ressourcen können entweder in einen bestehenden Stack oder in einen neu erstellten Stack importiert werden. Der manuelle Importvorgang erfordert, dass Cloud-Administratoren die vollständige Stack-Vorlage mit den Konfigurationsblöcken für die zu importierenden Ressourcen bereitstellen. Dies wird über die AWS-Konsole und die CLI oder das SDK unterstützt. Verschachtelte Stacks unterstützen ebenfalls den Import von Ressourcen. Es gibt auch eine Auto-Import-Funktion, die den Vorgang in der CLI oder dem SDK vereinfacht, da nur eindeutige Kennungen für die zu importierenden Ressourcen erforderlich sind und nicht der vollständige Block an Ressourcenkonfigurationen. Es gibt mehrere Voraussetzungen, damit der Importvorgang erfolgreich durchgeführt werden kann. Zwei wesentliche Voraussetzungen sind: Die zu importierenden Ressourcen müssen sich im selben AWS-Konto und in derselben Region wie der Stack befinden – sie dürfen nicht bereits von CloudFormation verwaltet werden. Außerdem muss das Attribut DeletionPolicy in der Vorlagenkonfiguration für die zu importierenden Ressourcen festgelegt sein. Die für die Ausführung des Importvorgangs verwendete IAM-Identität muss über CloudFormation-Berechtigungen zum Erstellen oder Aktualisieren von Stacks sowie über Leseberechtigungen verfügen. In den meisten Fällen ist die von IAM verwaltete Richtlinie AWSCloudFormationFullAccess erforderlich, um alle Aufgaben für CloudFormation-Importe auszuführen. CloudFormation unterstützt eindeutige Identifikatoren (ID) für verwaltete Ressourcen. Diese Konfiguration variiert je nach Ressourcentyp und ist ein eindeutiger Wert, der auf die zu verwaltende Ressource verweist. Die Konfiguration der Stack-Vorlage mit der ID für die zu verwaltenden Ressourcen ist eine wichtige Anforderung, die beim Importieren von Ressourcen in einen CloudFormation-Stack angegeben werden muss.