Die Cyberangriffe der KW3/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW3/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

13.01.2024, Sambr'Habitat, (Belgien). Sambr'Habitat, ein öffentliches Wohnungsunternehmen mit Sitz in Sambreville und Jemeppe-sur-Sambre, muss nach einem Cyberangriff in Zeitlupe arbeiten. Die Einzelheiten des Angriffs und seine genauen Auswirkungen auf den Betrieb des Unternehmens werden in dem zugänglichen Text nicht vollständig offengelegt. Quelle

13.01.2024, Calvia, (Spanien). Rathaus von Calvia auf Mallorca wurde Opfer eines Cyberangriffs, der am frühen Samstagmorgen entdeckt wurde. Daraufhin wurde ein Krisenkomitee gebildet, dem IT-Spezialisten, Abteilungsleiter und Gemeinderäte angehörten. Derzeit wird der Angriff von der IT-Abteilung und externen Experten gerichtlich analysiert, und ein Bericht wird an die Einheit für Telematikdienste der Guardia Civil weitergeleitet. Quelle

15.01.2024, Canterbury City Council, Thanet District Council, Dover District Council, (Vereinigtes Königreich). Bei drei Räten in Kent, Canterbury City Council, Thanet District Council und Dover District Council, kam es aufgrund eines Cybervorfalls, bei dem es sich möglicherweise um einen organisierten Hackerangriff handelte, zu Störungen der Dienstleistungen. Die lokalen Behörden arbeiten mit Experten des National Cyber Security Centre zusammen, um die Sicherheitslücke zu untersuchen. Es ist noch nicht bestätigt, ob persönliche Daten kompromittiert wurden. Zu den betroffenen Abteilungen gehören Planungsabteilungen, Online-Formulare und Karten auf den Websites der Räte, und während der Untersuchung werden vorbeugende Maßnahmen ergriffen. Quelle

15.01.2024, Foxsemicon Integrated Technology Inc, (Taiwan). Am 15. Januar wurde die auf Halbleiterausrüstung spezialisierte Tochtergesellschaft von Foxconn, Foxsemicon Integrated Technology Inc, Opfer eines Cyberangriffs, und die Hacker forderten ein Lösegeld von einer Million US-Dollar. Die Hacker drohten, Kundendaten offenzulegen und Mitarbeiter arbeitslos zu machen, wenn das Lösegeld nicht gezahlt würde. Foxsemicon Integrated Technology Inc. antwortete, dass der Angriff keine größeren Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens gehabt habe und dass in Zusammenarbeit mit externen Sicherheitsexperten Abwehr- und Wiederherstellungsmaßnahmen ergriffen worden seien. Quelle

16.01.2024, Kansas State University, (USA). An der Kansas State University kam es infolge eines Cybersicherheitsvorfalls um Dienstag, den 16. Januar, zu einer Störung einiger ihrer Netzwerksysteme, darunter VPN, K-State Today-E-Mails und Videos auf Canvas oder Mediasite. Die betroffenen Systeme wurden zur Untersuchung mit Unterstützung von Forensikexperten Dritter vom Netz genommen und es wurden Maßnahmen ergriffen, um die Kontinuität der akademischen und administrativen Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Die Universität kommunizierte, wie wichtig es ist, bewährte Verfahren zur Cybersicherheit zu befolgen, und wird die akademische Gemeinschaft weiterhin auf dem Laufenden halten, während sie den Vorfall bewältigt. Quelle

17.01.2024, Rettungsdienst Jämtland, (Schweden). Der räddningstjänsten (Rettungsdienst) der Region Jämtland in Schweden wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Ziel eines Cyberangriffs, der ihr Warnsystem betraf. Die Mitarbeiter wurden nach Mitternacht durch Warnungen ihres Computersystems auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Derzeit nutzt der Dienst ein Notfallsystem für Warnungen und hat für den Fall der Fälle mehrere andere Systeme in Reserve, so Niclas von Essen, Leiter der Technologieabteilung. Quelle

17.01.2024, Donau 3 FM, (Deutschland). Der Radiosender Donau 3 FM in Ulm wurde am Mittwochnachmittag Opfer eines Cyberangriffs, der die Computer des Senders lahmlegte. Angesichts dieser Situation musste das Team improvisieren und ein externes Mischpult und persönliche CD-Player verwenden, um sein Programm weiter auszustrahlen und „Radio wie früher“ zu praktizieren. Trotz des Angriffs und einer von der Polizei nicht bestätigten Lösegeldforderung bleiben die Mitarbeiter des Senders über WhatsApp mit den Hörern in Kontakt, um Musikwünsche entgegenzunehmen, und halten den Betrieb des Senders aufrecht.. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.