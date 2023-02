Ransomware: Weltweite Angriffe auf VMware ESXi-Server

Die Angriffe erfolgen laut BSI weltweit, der regionale Schwerpunkt der Angriffe lag dabei auf Frankreich, den USA, Deutschland und Kanada. Es seien auch weitere Länder betroffen. Das französische CERT hat am 03. Februar eine entsprechenden Hinweise auf die Angriffe einer Schwachstelle im VMware ESXi, veröffentlicht, wie unsere französischen Kollegen von LeMagIT berichten.

Wie das BSI berichtet, wird derzeit davon ausgegangen, dass eine Schwachstelle, für die bereits seit dem Februar 2021 ein Patch vorliegt, angegriffen wird. Derzeit gehe man davon aus, dass in Deutschland eine dreistellige Anzahl an betroffenen Systemen existiere. Der Sicherheitsvorfall werde analysiert und man stehe im Austausch mit den internationalen Behörden.

Angriffe mit potenziell weitreichenden Folgen

Konkrete Aussagen zu der Anzahl der hierzulande betroffenen Systeme und den möglichen Schäden sind derzeit nicht möglich, so das BSI. Das die Auswirkungen weitreichende Folgen haben können, verdeutlichen die oben genannten Gründe. Das kann auch für kritische Infrastrukturen gelten. Zudem verdeutlichen die jüngsten Angriffe einmal mehr, die Folgen, wenn vorhandene Sicherheitsupdates nicht eingespielt werden, obwohl diese vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.

„Der jüngste Cyberangriff auf tausende Server in Europa und dem Rest der Welt unterscheidet sich deutlich von den Angriffen, von denen man normalerweise in den täglichen Nachrichten hört.“, so Lothar Geuenich, VP Central Europe / DACH bei Check Point Software Technologies. „Diese massive Attacke auf ESXi-Server gilt zudem als einer der umfangreichsten Cyberangriffe, die jemals auf Nicht-Windows-Maschinen gemeldet wurden. Was die Situation noch besorgniserregender macht, ist die Tatsache, dass Ransomware-Angriffe bis vor kurzem auf Windows-basierte Rechner beschränkt waren.“

„Virtualisierung ist das Herzstück der Cloud-Strategie der meisten Unternehmen – ob On-Premises, Public- oder Hybrid-Cloud, wobei der Hypervisor das Rückgrat der IT bildet. Angreifer wissen, dass sie auf diese Ebene zielen können, um ihre Privilegien zu erhöhen und Zugang zu allem zu erhalten.“, meint Bernard Montel, EMEA Technical Director and Security Strategist bei Tenable.

„In diesem speziellen Fall wurden nicht auf die Schnelle ein oder zwei Unternehmen angegriffen. Es handelt sich vielmehr um eine großangelegte Kampagne organisierter Kriminalität, die wir in dem Ausmaß nicht kennen. Jedes Unternehmen wird einzeln für sich angegriffen, was für die Cyberkriminellen einen deutlich größeren Aufwand darstellt.“, so Richard Werner, Business Consultant bei Trend Micro.