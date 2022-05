Mit Identity Security in eine sichere digitale Zukunft

Ein großes Hamburger Tanklogistikunternehmen, ein Flughafen- und Gebäudedienstleister in Frankfurt und eine internationale Hilfsorganisation sind nur einige der jüngsten Beispiele schwerwiegender Hackerangriffe, bei denen der operative Betrieb lahmgelegt und wertvolle Daten gestohlen wurden.

Doch auch kleinere und weniger prominente Organisationen sind gefährdet. Die CEOs unterschiedlichster Branchen sind sich der aktuellen Gefahren durchaus bewusst. Den Ergebnissen der 25. Auflage der PwC Global CEO Survey (PDF) zur Cybersicherheit zufolge, betrachten 59 Prozent der deutschen CEOs Cyberangriffe als größtes Geschäftsrisiko. Auf mangelndes Risikobewusstsein sind die erfolgreichen Angriffe also nicht zurückzuführen. Fragt sich nur, was jetzt zu tun ist.

Kein Thema beschäftigt die CEOs weltweit derzeit so sehr wie die angespannte Sicherheitslage. Die Geschäftsführer sehen durch die steigende Zahl an IT-Sicherheitsvorfällen insbesondere ihre geschäftliche Handlungs- und Innovationsfähigkeit bedroht.

Und das nicht zu Unrecht: Insbesondere durch die fortschreitende Digitalisierung, die mit der Pandemie nochmals deutlich mehr Geschwindigkeit aufnahm, hat sich die Angriffsfläche für Unternehmen stark vergrößert und stellt einen kritischen Faktor beim Risikomanagement dar.

Die betrieblichen Auswirkungen von Sicherheitsfällen können in der Tat gravierend sein – sowohl für das Unternehmen selbst als auch für dessen Kunden und Partner. Stillgelegte Fabriken, Büros und Filialen waren im vergangenen Jahr immer wieder die Folge raffinierter Cyberattacken, so dass Unternehmen gezwungen sind, ihre betriebliche Sicherheit einer umfassenden Analyse zu unterziehen und den Schutz digitaler Werte kontinuierlich neu bemessen.

Digitalisierung als Schlüsselfaktor für die bedrohliche Gefahrenlage

Fest steht: Deutschland befindet sich inmitten einer digitalen Aufholjagd, die durch die Pandemie verstärkt wurde. Die PwC-Studie verdeutlich, dass CEOs sich Sorgen über die neuen Sicherheitsrisiken und Gefahren machen, die sich aus der Telearbeit, der Einführung der Cloud, den neuen digitalen Vertriebskanälen und den intelligenten Fabriken ergeben, sowie über die Auswirkungen dieser Faktoren auf ihre Fähigkeit, Geschäftsergebnisse zu erzielen. Hinzu kommen die zunehmenden Bedrohungen, insbesondere die fast existenziellen Bedrohungen durch Ransomware.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, das Thema IT-Sicherheit zur Chefsache zu erklären und ganz oben auf die Prioritätenliste der Unternehmensziele zu setzen. Die Installierung eines CISO (Chief Information Security Officer), der nicht nur die Verantwortung trägt, sondern auch funktionsübergreifende Teams bildet, wäre hier der erste Schritt. In der Folge müssten Sicherheitsüberlegungen in jede wichtige Entscheidung einfließen – seien es Akquisitionen oder die Einführung neuer Produkte. Mittelfristig sollte auch die Reduktion komplexer IT-Infrastrukturen auf der Agenda stehen, um die Sicherheit dauerhaft zu erhöhen und mögliche Schäden vom Unternehmen abzuwenden.

Betrachtet man jedoch die akute Bedrohungslage, besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Einführung neuer Technologien beziehungsweise der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und der wachsenden Gefährdung durch Cyberattacken mit all ihren dramatischen Folgen. Hierbei darf nicht vergessen werden, dass es den Angreifern in erster Linie darum geht, Identitäten zu stehlen, um auf diesem Wege an Berechtigungen zu kommen und sich frei im Unternehmensnetzwerk bewegen zu können. Identity Security ist daher das Gebot der Stunde.