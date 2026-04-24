Der Jahresabschluss ist nicht das Problem – sondern das Symptom

Die Diskussionen rund um den Jahresabschluss drehen sich meist um Geschwindigkeit: schneller konsolidieren, schneller prüfen, schneller reporten. Doch Geschwindigkeit allein löst kein strukturelles Problem. Die Dauer des Monatsabschlusses ist oft nur ein Symptom. Wenn zehn Tage dafür benötigt werden, Fehler zu identifizieren, Buchungen zu korrigieren und Abstimmungen nachzuholen, dann spiegelt das wider, was unterjährig nicht sauber vorbereitet wurde.

Auch bei uns war das so. Wir haben unseren Close von zehn auf sechs Tage reduziert. Das klingt nach Effizienzgewinn, und das ist es auch. Die entscheidende Erkenntnis war jedoch: Diese vier Tage haben wir nicht durch bessere Abschlussprozesse gewonnen, sondern durch eine konsequente Verlagerung der Arbeit aus dem Abschlussfenster in den laufenden Monat.

Jeder Tag ist Abschluss Genau hier liegt der Kern des Umdenkens: Der Monatsabschluss als isolierter Prozess wird perspektivisch an Bedeutung verlieren. Nicht, weil wir ihn abschaffen, sondern weil er seinen Ausnahmecharakter verliert. Wenn jede Buchung am Tag des Geschäftsvorfalls korrekt erfasst, kontiert und abgestimmt wird, wenn Intercompany-Differenzen in Echtzeit sichtbar sind und Rückstellungen kontinuierlich aktualisiert statt einmal monatlich geschätzt werden – dann ist der Abschluss nur noch einen Klick entfernt. Das klingt nach Zukunftsmusik, Teile davon sind heute jedoch bereits Realität. Wir haben nahezu 100 Prozent unserer Eingangsrechnungen automatisiert. Nicht aus technologischen Gründen – Automatisierung ist kein Selbstzweck – sondern weil eine korrekt verarbeitete Rechnung, die bereits am Tag des Eingangs richtig gebucht wird, am Monatsende keine zusätzliche Arbeit mehr verursacht. Dasselbe Prinzip gilt für Revenue Recognition, Abgrenzungen und Währungsumrechnungen: Je näher die Verarbeitung am Geschäftsvorfall erfolgt, desto geringer ist der Aufwand im Close.

Das eigentliche Hindernis: Drei Abteilungen, drei Silos Was diesen Wandel in vielen Unternehmen verlangsamt, ist weniger Technologie als Organisation. Finance erstellt den Abschluss, Tax stellt das Steuerreporting sicher, Sustainability sammelt ESG-Daten – alle basieren auf denselben Geschäftsvorfällen, arbeiten jedoch in unterschiedlichen Systemen und nach unterschiedlichen regulatorischen Standards. Solange diese Trennung besteht, bleibt jeder Abschluss ein Abstimmungsmarathon, unabhängig davon, wie effizient einzelne Teams agieren. „Als ich 2016 die Finanzabteilung bei Lucanet übernahm, lagen wir bei rund zehn Millionen Euro Annual Recurring Revenue, der Abschluss war überschaubar und Excel erfüllte seinen Zweck. Heute steuern wir knapp 180 Millionen Euro über mehr als zehn Ländern hinweg, inklusive IFRS-Konsolidierung, CSRD-Anforderungen und einer Prüfungstiefe, die sich alle zwei Jahre verdoppelt. Was sich in dieser Zeit am stärksten verändert hat, ist nicht die Komplexität der Zahlen – sondern die Erwartung, wann diese Zahlen verfügbar sein müssen.“ Carsten Gerger, Lucanet Die Lösung liegt daher nicht in besserer Koordination zwischen Silos, sondern in deren Auflösung: eine gemeinsame Datenbasis, auf der Finanz-, Steuer- und Nachhaltigkeitsreporting parallel und konsistent aufsetzen. Das ist keine rein technische Frage – es ist eine Führungsentscheidung.