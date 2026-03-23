Wie die Rolle des BISO den CISO unterstützen kann

Ein Business Information Security Officer (BISO) ist eine Art leitende Führungskraft im Bereich Cybersicherheit, deren Aufgabe es ist, an der Schnittstelle zwischen Sicherheits- und Geschäftsinteressen Orientierung und Führung zu bieten.

Der Business Information Security Officer (BISO) ersetzt nicht den Chief Information Security Officer (CISO), sondern ergänzt dessen Aufgaben. CISOs haben oft Schwierigkeiten, sich auf strategische Fragen zu konzentrieren und gleichzeitig die täglichen Sicherheitsanforderungen aller Abteilungen innerhalb der von ihnen zu schützenden Organisationen zu erfüllen. Hier kommt der BISO ins Spiel.

Die Rolle des BISO hat sich zu einer Schlüsselfunktion in modernen Organisationen entwickelt, die mit hochentwickelten Cyberbedrohungen und komplexen Compliance-Anforderungen konfrontiert sind. Da sich Cybersicherheit von einem rein technischen Anliegen zu einer geschäftskritischen Notwendigkeit entwickelt hat, ist der Bedarf an Sicherheitsexperten, die sowohl mit technischen Teams als auch mit der Unternehmensleitung effektiv kommunizieren können, unverzichtbar geworden.

Was macht ein BISO? BISOs verfügen sowohl über Fachwissen im Bereich Cybersicherheit als auch über betriebswirtschaftliche Kenntnisse, sodass sie Sicherheitsrisiken in betriebswirtschaftlichen Begriffen statt in abstrakten technischen Konzepten kommunizieren können. Sie verstehen die Ziele und Vorgaben beider Bereiche und können die besten Wege zum Umgang mit konkurrierenden Prioritäten identifizieren. BISOs fungieren eher als strategische Wegbereiter für das Geschäft und nicht als operative Gatekeeper und geben eine Richtung für die Cybersicherheit vor, die technische und betriebswirtschaftliche Interessen miteinander verbindet. Anstatt Sicherheit als externe Einschränkung zu betrachten, integrieren BISOs Sicherheitsaspekte in die täglichen Geschäftsprozesse. Sie können auch Sicherheitsprobleme aus der Praxis an den CISO weiterleiten und Diskrepanzen zwischen Sicherheitsstrategien und -praktiken aufzeigen. Die Aufgaben des BISO Zu den gängigen Aufgaben des BISO gehören: Ansprechpartner. Dient als primärer Ansprechpartner zwischen dem zentralen Cybersicherheitsteam und der/den Geschäftseinheit(en) und erleichtert die Kommunikation und Zusammenarbeit sowohl bei alltäglichen Problemen als auch bei der Reaktion auf Vorfälle.

Dient als primärer Ansprechpartner zwischen dem zentralen Cybersicherheitsteam und der/den Geschäftseinheit(en) und erleichtert die Kommunikation und Zusammenarbeit sowohl bei alltäglichen Problemen als auch bei der Reaktion auf Vorfälle. Aufklärung der Beteiligten. Übersetzung komplexer Sicherheitskonzepte in Geschäftsbegriffe und Aufklärung der Führungskräfte und Mitarbeiter durch entsprechende Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein.

Übersetzung komplexer Sicherheitskonzepte in Geschäftsbegriffe und Aufklärung der Führungskräfte und Mitarbeiter durch entsprechende Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein. Risikobewertung. Leitung von geschäftseinheitsspezifischen Cyberrisikobewertungen.

Leitung von geschäftseinheitsspezifischen Cyberrisikobewertungen. Umsetzung von Richtlinien. Unterstützung, Förderung und Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien, -verfahren und -leitlinien, die sowohl mit den Geschäftszielen als auch mit den gesetzlichen Anforderungen im Einklang stehen.

Unterstützung, Förderung und Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien, -verfahren und -leitlinien, die sowohl mit den Geschäftszielen als auch mit den gesetzlichen Anforderungen im Einklang stehen. Überwachung der Compliance. Unterstützung bei der Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien, regulatorischen Anforderungen und Branchenstandards innerhalb der zugewiesenen Geschäftsbereiche.

Unterstützung bei der Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien, regulatorischen Anforderungen und Branchenstandards innerhalb der zugewiesenen Geschäftsbereiche. Lieferantenmanagement. Bewertung und Management von Sicherheitsrisiken durch Dritte, die mit Lieferanten, Auftragnehmern und Partnern der Geschäftseinheit verbunden sind.

Bewertung und Management von Sicherheitsrisiken durch Dritte, die mit Lieferanten, Auftragnehmern und Partnern der Geschäftseinheit verbunden sind. Beitrag zur Sicherheitsarchitektur. Als strategischer Berater vermitteln der BISO die Perspektive der Geschäftseinheit zu Entscheidungen hinsichtlich der Sicherheitsarchitektur und zur Implementierung von Technologien.

Als strategischer Berater vermitteln der BISO die Perspektive der Geschäftseinheit zu Entscheidungen hinsichtlich der Sicherheitsarchitektur und zur Implementierung von Technologien. Metriken und Berichterstattung. Verfolgung und Berichterstattung über die Wirksamkeit von Sicherheitsprogrammen in zugewiesenen Bereichen, um sowohl der Unternehmensleitung als auch den zentralen Sicherheitsteams einen Überblick zu verschaffen.

Wie unterscheiden sich die Rollen von CISO und BISO? Obwohl beide Rollen für die Sicherheit eines Unternehmens unverzichtbar sind, arbeiten CISOs und BISOs auf unterschiedlichen Ebenen und haben unterschiedliche Schwerpunkte und Verantwortungsbereiche. Der entscheidende Unterschied liegt in ihrem Zuständigkeitsbereich und ihrem operativen Schwerpunkt: CISOs übernehmen die strategische Führung im gesamten Unternehmen, während BISOs als taktische Umsetzer innerhalb bestimmter Geschäftsbereiche oder Abteilungen fungieren. Der entscheidende Unterschied liegt in ihrem Zuständigkeitsbereich und ihrem operativen Schwerpunkt: CISOs übernehmen die strategische Führung im gesamten Unternehmen, während BISOs als taktische Umsetzer innerhalb bestimmter Geschäftsbereiche oder Abteilungen fungieren. Die Rollen von BISO und CISO im Vergleich: CISO BISO Wirkungsbereich Unternehmensweit Geschäftsbereichsspezifisch Schwerpunkt Strategisch Taktisch und operativ Primäre Rolle Erstellung von Richtlinien und Governance Umsetzung und Übersetzung von Richtlinien Berichtsstruktur Führungskräfte der C-Ebene und Vorstand CISO und Leiter der Geschäftsbereiche Wichtigste Aufgaben Unternehmensweite Sicherheitsstrategie, Compliance auf hoher Ebene, Aufbau einer Unternehmenskultur Geschäftsbereichsspezifisches Risikomanagement, operative Sicherheit, lokale Compliance Entscheidungsbefugnis Unternehmensweite Sicherheitsrichtlinien und Budgets Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen in den Geschäftsbereichen innerhalb genehmigter Rahmenbedingungen Perspektive Organisatorische Risiken und Governance Kontext und Abläufe in den Geschäftsbereichen

Wo sich die Rolle des BISO etabliert Nicht jedes Unternehmen benötigt oder sollte einen BISO haben, während andere von mehreren BISO profitieren könnten. Diese Rolle ist vor allem in großen Unternehmen mit komplexen Strukturen üblich, wo CISOs von Verbindungen zu verschiedenen Geschäftsbereichen profitieren. Auch mittelständische Unternehmen könnten von der Einsetzung von BISO profitieren, wenn sie in stark regulierten Branchen tätig sind oder komplexe Betriebsstrukturen aufweisen. Die folgenden Branchen sind führend bei der Etablierung von BISO: Finanzdienstleistungen. Komplexe regulatorische Anforderungen, mehrere Geschäftsbereiche mit unterschiedlichen Risikoprofilen, wertvolle Angriffsziele.

Komplexe regulatorische Anforderungen, mehrere Geschäftsbereiche mit unterschiedlichen Risikoprofilen, wertvolle Angriffsziele. Gesundheitswesen. Hohe gesetzliche und regulatorische Anforderungen, komplexe Betriebsstrukturen, Schutz kritischer Infrastrukturen.

Hohe gesetzliche und regulatorische Anforderungen, komplexe Betriebsstrukturen, Schutz kritischer Infrastrukturen. Energie und Versorgungsunternehmen. Schutz kritischer Infrastrukturen, Sicherheit der Betriebstechnologie (OT, Operational Technology).

Schutz kritischer Infrastrukturen, Sicherheit der Betriebstechnologie (OT, Operational Technology). Fertigung. Komplexe Sicherheit der Lieferkette, OT-Sicherheit, branchenspezifische Vorschriften.

Komplexe Sicherheit der Lieferkette, OT-Sicherheit, branchenspezifische Vorschriften. Große Beratungsunternehmen. Umgebungen mit mehreren Kunden und unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen. Organisationen mit folgenden Voraussetzungen, werden wahrscheinlich eher keinen BISO einsetzen: Einfache Organisationsstrukturen.

Überschaubare Belegschaft

Stark eingeschränkte Budgets für Cybersicherheit.

CISOs mit starken, bestehenden Beziehungen zu Stakeholdern aus den Fachbereichen.

Mangelndes Engagement der Führungskräfte, die Rolle des BISOs klar zu definieren.