KI und Zero-Day-Schwachstellen: Die Folgen für Unternehmen

Das Wettrüsten im Bereich der Cybersicherheit ist in eine neue Phase eingetreten: Angreifer versuchen mit aller Kraft, die Fähigkeiten künstlicher Intelligenz zu nutzen, um Zero-Day-Schwachstellen in beispiellosem Tempo und Ausmaß aufzudecken.

Für CISOs und Security-Verantwortliche stellt dieser Wandel sowohl eine erhebliche Bedrohung als auch eine beispiellose Chance dar. Unternehmen müssen sich auf eine Welt einstellen, in der die Geschwindigkeit, mit der Schwachstellen entdeckt und ausgenutzt werden, in Stunden statt in Monaten gemessen wird. Die im Frühjahr 2026 bekannte gewordene KI-basierte Schwachstellenerkennung mit Claude Mythos ist da nur ein zusätzlicher Weckruf.

Doch so wie KI Angreifern ermöglicht, Schwachstellen schneller zu finden und auszunutzen, versetzt sie auch die Verteidiger in die Lage, proaktiv nach Schwachstellen in ihren eigenen Systemen zu suchen.

Zero-Day-Schwachstellen und KI: Die Perspektive des Angreifers Aus der Sicht eines Angreifers verändert KI die Suche nach Zero-Day-Schwachstellen grundlegend. Herkömmliche Angriffe treten zutage, wenn Schwachstellen zufällig oder durch relativ zeit- und arbeitsintensive manuelle Tests entdeckt werden. Die lässt den Verteidigern zumindest ein gewisses Zeitfenster, um anomales Verhalten zu erkennen. Doch KI und ihre Fähigkeit, riesige Codebasen zu analysieren, subtile Muster zu erkennen, komplexe Testprozesse zu automatisieren und die Zeitfenster für Angriffe zu verkürzen, verändert die Lage grundlegend. Angreifer können folgende Vorteile nutzen: Erweiterte Analyse der Angriffsfläche. KI testet nicht nur bekannte Angriffsvektoren, sondern bildet systematisch ganze Codebasen ab, um nicht offensichtliche Angriffspunkte zu identifizieren, die menschlichen Forschern möglicherweise nie in den Sinn kämen.

KI testet nicht nur bekannte Angriffsvektoren, sondern bildet systematisch ganze Codebasen ab, um nicht offensichtliche Angriffspunkte zu identifizieren, die menschlichen Forschern möglicherweise nie in den Sinn kämen. Intelligente Angriffssynthese. KI kann über einfaches Fuzzing hinausgehen und mehrere kleinere Schwachstellen zu ausgeklügelten Angriffsketten kombinieren. Die KI lernt aus jedem Versuch, um ihre Vorgehensweise zu verfeinern. Ganz ähnlich, wie ein erfahrener Penetrationstester mit unendlicher Konzentration und Geduld.

KI kann über einfaches Fuzzing hinausgehen und mehrere kleinere Schwachstellen zu ausgeklügelten Angriffsketten kombinieren. Die KI lernt aus jedem Versuch, um ihre Vorgehensweise zu verfeinern. Ganz ähnlich, wie ein erfahrener Penetrationstester mit unendlicher Konzentration und Geduld. Präzise Angriffe ohne auffällige Spuren zu hinterlassen. Mithilfe von KI können Angreifer die spezifischen Abwehrmechanismen eines Ziels nachbilden und Exploits entwickelt, die sich nahtlos in den normalen Betriebsablauf einfügen, wodurch das Rauschen drastisch reduziert wird, das Sicherheitsteams normalerweise auf einen Einbruch aufmerksam macht.