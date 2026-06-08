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KI und Zero-Day-Schwachstellen: Die Folgen für Unternehmen
Die Fähigkeit von KI, schwerwiegende Zero-Day-Schwachstellen in kurzer Zeit aufzuspüren und auszunutzen hilft Angreifern wie Verteidigern gleichermaßen. Was CISOs beachten sollten.
Das Wettrüsten im Bereich der Cybersicherheit ist in eine neue Phase eingetreten: Angreifer versuchen mit aller Kraft, die Fähigkeiten künstlicher Intelligenz zu nutzen, um Zero-Day-Schwachstellen in beispiellosem Tempo und Ausmaß aufzudecken.
Für CISOs und Security-Verantwortliche stellt dieser Wandel sowohl eine erhebliche Bedrohung als auch eine beispiellose Chance dar. Unternehmen müssen sich auf eine Welt einstellen, in der die Geschwindigkeit, mit der Schwachstellen entdeckt und ausgenutzt werden, in Stunden statt in Monaten gemessen wird. Die im Frühjahr 2026 bekannte gewordene KI-basierte Schwachstellenerkennung mit Claude Mythos ist da nur ein zusätzlicher Weckruf.
Doch so wie KI Angreifern ermöglicht, Schwachstellen schneller zu finden und auszunutzen, versetzt sie auch die Verteidiger in die Lage, proaktiv nach Schwachstellen in ihren eigenen Systemen zu suchen.
Zero-Day-Schwachstellen und KI: Die Perspektive des Angreifers
Aus der Sicht eines Angreifers verändert KI die Suche nach Zero-Day-Schwachstellen grundlegend. Herkömmliche Angriffe treten zutage, wenn Schwachstellen zufällig oder durch relativ zeit- und arbeitsintensive manuelle Tests entdeckt werden. Die lässt den Verteidigern zumindest ein gewisses Zeitfenster, um anomales Verhalten zu erkennen.
Doch KI und ihre Fähigkeit, riesige Codebasen zu analysieren, subtile Muster zu erkennen, komplexe Testprozesse zu automatisieren und die Zeitfenster für Angriffe zu verkürzen, verändert die Lage grundlegend. Angreifer können folgende Vorteile nutzen:
- Erweiterte Analyse der Angriffsfläche. KI testet nicht nur bekannte Angriffsvektoren, sondern bildet systematisch ganze Codebasen ab, um nicht offensichtliche Angriffspunkte zu identifizieren, die menschlichen Forschern möglicherweise nie in den Sinn kämen.
- Intelligente Angriffssynthese. KI kann über einfaches Fuzzing hinausgehen und mehrere kleinere Schwachstellen zu ausgeklügelten Angriffsketten kombinieren. Die KI lernt aus jedem Versuch, um ihre Vorgehensweise zu verfeinern. Ganz ähnlich, wie ein erfahrener Penetrationstester mit unendlicher Konzentration und Geduld.
- Präzise Angriffe ohne auffällige Spuren zu hinterlassen. Mithilfe von KI können Angreifer die spezifischen Abwehrmechanismen eines Ziels nachbilden und Exploits entwickelt, die sich nahtlos in den normalen Betriebsablauf einfügen, wodurch das Rauschen drastisch reduziert wird, das Sicherheitsteams normalerweise auf einen Einbruch aufmerksam macht.
Zero-Day-Schwachstellen und KI: Die Perspektive der Verteidigung
Erfreulicherweise ermöglicht es die KI Unternehmen, eigene Strategien einzusetzen, um die Angriffsfläche für Zero-Day-Angriffe proaktiv zu verringern. Zu den wichtigsten KI-gestützten Abwehrmaßnahmen gehören die folgenden:
- Automatisierte Schwachstellensuche während Wartungsfenstern. Vorausschauende Unternehmen führen KI-Suchzyklen ein. Dies sind geplante Ausfallzeiten, in denen KI-Tools die eigene Infrastruktur systematisch untersuchen. Diese Tools ahmen Angreifertechniken nach, erfassen Codebasen, analysieren Abhängigkeitsketten und identifizieren anfällige Bibliothekskombinationen. Wird eine Schwachstelle entdeckt, verschaffen sich die Verteidiger einen entscheidenden First-Mover-Vorteil: Sie alarmieren ihre Anbieter durch verantwortungsbewusste Offenlegung. Während sie auf kritische Patches warten, können sie Maßnahmen wie WAF (Web Application Firewalls), Laufzeitschutz und Mikrosegmentierung einsetzen.
- Aufbau von KI-gestützten Rahmenwerken zur Sicherheitsvalidierung. Anstatt auf Angriffe zu warten, können Unternehmen permanente Testumgebungen aufbauen. In diesen versuchen KI-Agenten rund um die Uhr, in die Systeme einzudringen. Diese Red-Team-Bots lernen aus jedem Versuch und entwickeln ihre Techniken weiter, um echten Angreifern immer einen Schritt voraus zu sein. Der entscheidende Punkt ist, Rückkopplungsschleifen zu schaffen, in denen defensive KI von offensiver KI lernt, wodurch ein internes Wettrüsten entsteht, das Systeme absichert, bevor externe Bedrohungen konkret werden. In einigen Unternehmen ist die Sicherheitsvalidierung möglicherweise bereits Teil des Verteidigungsarsenals. Unabhängig davon muss sie im Zeitalter der KI-Zero-Days eine Priorität sein.
- Vorausschauende Schwachstellenmodellierung. KI kann historische Schwachstellendaten, Codemuster und Bedrohungsinformationen analysieren, um vorherzusagen, wo im Tech-Stack eines Unternehmens Zero-Day-Schwachstellen am wahrscheinlichsten auftreten. So können Sicherheitsteams die Abwehrmaßnahmen rund um risikoreiche Komponenten proaktiv verstärken und Sicherheitsinvestitionen mit der größten Wirkung priorisieren.
Dieser Artikel ist im Original in englischer Sprache auf Search Security erschienen.