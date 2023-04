Bewährte Verfahren für SEO im Content-Marketing

Unternehmen fragen oft, wie lange Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization, SEO) dauert. Es ist zwar schwierig, einen genauen Zeitrahmen anzugeben, aber einige SEO-Experten sagen, dass es mehrere Monate dauern kann, bis erste Ergebnisse zu sehen sind, und diese Ergebnisse sollten im Laufe der Zeit weiter wachsen.

Unternehmen brauchen eine gute SEO-Strategie, die sich ständig weiterentwickelt und mit den Änderungen der Suchmaschinenalgorithmen und dem Suchverhalten der Endnutzer Schritt hält.

SEO ist eine wichtige Komponente des Content-Marketings, die dazu beiträgt, dass die richtigen Inhalte an die richtigen Personen gelangen, und die nicht übersehen werden sollte. Im Folgenden finden Sie vier Tipps, die Unternehmen bei der Entwicklung einer SEO-Strategie für Content-Marketing berücksichtigen sollten.

Verstehen Sie, wonach Suchmaschinen für das Ranking von Seiten suchen

In der Vergangenheit konzentrierten sich Suchmaschinen beim Ranking von Inhalten hauptsächlich auf einzelne Schlüsselwörter. SEO bedeutete, wie oft Unternehmen diese Schlüsselwörter auf ihrer Website verwendeten und wie der Inhalt erstellt wurde, damit die Suchmaschinen ihn lesen konnten. Die Qualität und Relevanz der Inhalte spielte dabei keine Rolle. Es ging darum, sicherzustellen, dass ein Seitentitel, eine Überschrift, ein Text und sogar ein Alternativ-Text für Bilder vorhanden waren. Diese Elemente sind zwar eine wichtige Grundlage, aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle.

Schlüsselwörter sind immer noch wichtig, um Autorität für Suchbegriffe aufzubauen, aber die Komponenten einer guten SEO-Strategie haben sich geändert. Suchmaschinen achten jetzt darauf, wie Menschen sich mit einer Marke oder Dienstleistung auseinandersetzen, sowie auf Folgendes:

Seitenautorität, das heißt der Wert, den eine Suchmaschine einer Webseite zuweist – je höher der Wert, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Seite in der organischen Suche weit vorne erscheint

interne und externe Seitenlinks innerhalb des Inhalts

Engagement-Metriken, wie zum Beispiel Seitenbesuche, Abbruchrate, Absprungrate und Verweildauer auf der Seite

Eine weitere Überlegung ist die Intention, also wonach Nutzer tatsächlich suchen, wenn sie das Web durchsuchen, und die Verwendung von Long-Tail-Schlüsselwörtern ist ein Ergebnis der Tatsache, dass das Suchverhalten dialogorientierter und kontextbezogener geworden ist. Wer beispielsweise den allgemeinen Begriff Kochbuch in eine Suchmaschine eingibt, wird mit Ergebnissen überschwemmt, findet aber wahrscheinlich nicht auf Anhieb, was er sucht. Durch Hinzufügen zusätzlicher Wörter wie klassisches französisches Kochbuch kann ein Nutzer die Ergebnisse eingrenzen, um genau das zu finden, wonach er sucht.