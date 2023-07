Missachtung der DSGVO als Wettbewerbsverstoß

Wie wichtig Datenschutz ist, wird immer dann besonders klar, wenn sich ein Unternehmen nicht an die Vorgaben hält und zum Beispiel ohne Einwilligung Nutzerprofile erstellt, die tiefe Einblicke in die Privatsphäre ermöglichen. Häufig werden Daten ohne die erforderliche Rechtsgrundlage verarbeitet, weil man sich wirtschaftliche Vorteile davon verspricht, auf die man nicht verzichten will, „nur weil eine datenschutzkonforme Einwilligung der Betroffenen fehlt.“

Wenn es um große Datenmengen geht und das Unternehmen, das sich dieser Daten bedient, von marktbeherrschender Größe ist, dann kann eine Verletzung des Datenschutzes eine deutliche Verzerrung des Marktes „ermöglichen“, also dem Unternehmen deutliche Wettbewerbsvorteile verschaffen, unter anderem gegenüber solchen Unternehmen, die den Datenschutz beachten.

Datenschutzverletzungen mit Folgen für den Markt Wenn man an eine Verletzung des Datenschutzes denkt und an die möglichen Folgen für die Wettbewerbsposition, denkt man meist an den Imageschaden nach der Datenpanne, an Kunden- und Umsatzverlust, weil die Kundinnen und Kunden dem Unternehmen nicht mehr vertrauen. Doch eine Missachtung des Datenschutzes kann auch andere Folgen für die Position auf den Markt haben und zwar eine Stärkung der Wettbewerbsposition, mit unlauteren Mitteln. Das ruft dann nicht nur die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde auf den Plan, sondern auch die Kartellbehörde, wie in Deutschland das Bundeskartellamt. Doch darf eine Wettbewerbsbehörde überhaupt bei Datenschutzverletzungen aktiv werden?

Mehr behördliche Kontrolle gegen Datenschutzverletzungen Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat nun entschieden, dass das Bundeskartellamt im Rahmen von kartellrechtlichen Abwägungsentscheidungen auch datenschutzrechtliche Bestimmungen berücksichtigen darf. Das Verfahren vor dem EuGH ging zurück auf die Entscheidung des Bundeskartellamtes (PDF) in Sachen Meta (Facebook) aus 2019. Das Bundeskartellamt hatte dem Unternehmen Facebook weitreichende Beschränkungen bei der Verarbeitung von Nutzerdaten auferlegt. Insbesondere untersagte das Bundeskartellamt Meta per Beschluss, Daten ohne Einwilligung der Nutzenden aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen. Hiergegen legte Meta Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG Düsseldorf) ein. Dieses legte dem EuGH diverse Fragen vor, um zu klären, wie bestimmte Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auszulegen sind und ob das Bundeskartellamt im Rahmen von kartellrechtlichen Abwägungsentscheidungen auch DSGVO-Normen berücksichtigen darf. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, kommentierte das aktuelle Urteil des EuGH: „Das Urteil ist ein hervorragendes Signal für die Kartellrechtsdurchsetzung in der digitalen Wirtschaft. Daten sind dort ein entscheidender Faktor für die Begründung von Marktmacht. Die Nutzung der sehr persönlichen Daten der Verbraucherinnen und Verbraucher durch die großen Internetkonzerne kann auch kartellrechtlich missbräuchlich sein. Datenschutzregeln sind auch von den Wettbewerbsbehörden bei der Anwendung des Kartellrechts zu berücksichtigen. Das Urteil wird weitreichende Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle der Datenwirtschaft haben. Bei der Rechtsdurchsetzung ist es wichtig, dass wir weiterhin eng mit den Datenschutzbehörden zusammenarbeiten.“

Maßnahmen der Kartellbehörde zeigen Wirkung Bei Verstößen gegen die DSGVO haben die Datenschutzaufsichtsbehörden mächtige Sanktionsmöglichkeiten. Aber auch die Kartellbehörden zeigen ihre Durchsetzungskraft. Meta plant nun die Einführung einer neuen Kontenübersicht. In dieser können Metas Kundinnen und Kunden erstmals weitgehend frei und informiert entscheiden, ob sie Meta-Dienste isoliert nutzen oder diese miteinander verknüpfen wollen. Letztere Option ermöglicht zusätzliche Funktionalitäten wie zum Beispiel das Teilen eines gleichen Beitrags auf verschiedenen Diensten (sogenanntes Crossposting), führt aber auch dazu, dass Meta die verknüpften Daten zu Werbezwecken nutzt. Dazu Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „Mit der Facebook-Entscheidung haben wir 2019 auf Basis des allgemeinen Missbrauchsverbots kartellrechtliches Neuland betreten. Wir sehen jetzt, dass der Weg zu einer freien und informierten Entscheidung von Nutzerinnen und Nutzern über die Art und Weise, wie ihre Daten verarbeitet werden, steinig ist, aber gelingen kann. Die Umsetzung unseres Beschlusses ist damit einen wichtigen Schritt vorangekommen, aber noch nicht abgeschlossen.“