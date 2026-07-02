RealOrRender: Deepfakes erkennen und nachvollziehen

Der Einsatz von Deepfakes ist für Unternehmen wie Privatpersonen gleichermaßen eine ernsthafte Bedrohung. Inzwischen sind KI-Modelle in der Lage so gute Ergebnisse zu erzeugen, dass dies das Vertrauen in Inhalte nachhaltig zerstören kann.

Gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) haben Forschende des Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) das Projekt RealOrRender vorgestellt. Ziel sei es, Deepfake-Bilder robust und zuverlässig von realen Bildern zu unterscheiden.

Hybrider Ansatz mit Rekonstruktion Dabei habe man sich für einen hybriden Ansatz entschieden. So hat das Forscherteam am Fraunhofer IOSB ein Deep-Learning-basiertes Klassifikationsverfahren mit einem Verfahren kombiniert, bei dem überprüft wird, wie gut sich ein Bild mithilfe eines generativen KI-Modells rekonstruieren lässt. „Im ersten Schritt rekonstruieren wir das Bild mit einem KI-Bildgenerator. Anschließend übernimmt ein KI-Modell die Klassifizierung und berechnet hybrid den Rekonstruktionsfehler. Am Ende erfolgt eine Einschätzung, wobei die Erkennungsgenauigkeit in Prozentzahlen angezeigt wird. Insgesamt liegt die Erkennungsleistung zwischen 85 und 91 Prozent, sie kann in Einzelfällen aber durchaus höher ausfallen“, erklärt Dr. Andreas Specker, Senior Scientist der Forschungsgruppe Videogestützte Sicherheits- und Assistenzsysteme. Abbildung 1: Das von Fraunhofer IOSB entwickelte Verfahren erkennt in diesem Fall das untersuchte Bild mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent als Deepfake. Je besser dabei die Rekonstruktion gelänge, desto wahrscheinlicher sei es, dass es sich beim untersuchten Bild ebenfalls um ein KI-generiertes Bild handele, dass man als Deepfake einstufen könne. Das Zusammenwirken beider Ansätze haben die Erkennungsgenauigkeit deutlich gesteigert.